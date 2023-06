Drama en Televisa: Ferka haría escena de celos a Marie Claire dormir con Jorge Losa en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa se va a venir un fuerte drama, pues hace poco se ha comenzado a decir que la reconocida actriz y querida presentadora, Ferka, no está para nada de acuerdo con ciertas actitudes de la conductora y novia de José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp, incluso señalan que le haría escena de celos por haber dormido con el galán de novelas, Jorge Losa, dentro de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, en el mes de octubre del 2022 dio comienzo la cuarta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde Losa y María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, fueron compañeros de baile, despertando miles de rumores, especialmente después de que ella confirmó su separación de Christian Estrada y que él señalara que también rompió su relación de tres años al lado de la guapa presentadora, Mayte Carranco, quién dijo fue traicionada por el actor.

Pero, como suele pasar, los rumores alrededor de ambas separaciones no se hicieron esperar, pues desde las primeras semanas del reality de baile del programa Hoy, se aseguró que entre ambos había mucha química más allá de la amistosa, sino que sería romántica, por lo que se dijo que habrían comenzado una relación sentimental, afirmando que por ese motivo es que incluso Jorge habría decidido terminar su relación amorosa con la famosa presentadora de Cuéntamelo Ya! Al Fin, pues ella misma dijo que ambos le vieron la cara, aunque no dijo nada más.

Y aunque ambos han negado en todo momento tener una relación sentimental, declarando que solamente son amigos, desde que entraron al afamado reality, el pasado 4 de junio, ambos siguen despertando las sospechas de que hay algo más entre ellos que una simple amistad, incluso Emilio Osorio confrontó de frente a Losa y le cuestionó directamente si es que eran novios, a lo que él dijo que no, pero había una "atracción entre ambos cab..." y que sí se han besado pero nada más, negando una infidelidad.

Pero por otro lado, tanto el público como varios miembros de la casa han señalado que la exintegrante de Guerreros 2020 está muy celosa de que a Losa le haya tocado tener que compartir cama con Marie Claire, pues desde el primer momento dijo que ella no entiende como es que ella pudo aceptar algo así cuando fuera del reality tiene una pareja y se le hace una completa falta de respeto y ella por lo menos lo habría rechazado si fuera la situación al revés.

Ante esto, Raquel Bigorra le dijo que no tenía nada de malo, pues siempre y cuando respetaran los límites no tenía porque molestarse, pero Poncho de Nigris por su parte señaló que estaba completamente celosa aunque no lo quisiera admitir, así que el resto de los presentes comenzaron a señalar que era muy obvio, incluso poco después, en una reunión con todos, le informaron a Losa de la situación, a lo que él dijo que no son novios, que no está celosa, pero que sí hay una química y una atracción importante entre ambos.

Fuente: Tribuna del Yaqui