¿Fin a guerra en Televisa? Julián Gil responde a declaraciones de Marjorie de Sousa sobre pelea legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la guerra en Televisa y tan mediática entre el famoso actor y presentador, Julián Gil, con la guapa y reconocida actriz, Marjorie de Sousa, podría estar a nada de llegar a su fin, debido a que este con calma y mucha felicidad dio una respuesta a las declaraciones de su expareja sobre la pelea legal que mantienen por la custodia y la manutención del hijo que ambos tienen en común.

Cómo es bien sabido Marjorie y Gil protagonizaron una historia de amor que terminó hace aproximadamente cinco años, a escasos meses del nacimiento de su único hijo en común, Matías Gregorio Gil, y no de una de las mejores formas, debido a que desde ese entonces, los actores han estado envueltos en una controversia tras otra, tanto por su rompimiento como por la custodia del pequeño y sus convivencias.

En este contexto, el conductor de ¡Siéntese Quien Pueda! ha arremetido en diversas ocasiones contra su ex, debido a que presuntamente no le permite ver al niño que actualmente tiene seis años de edad. No obstante, lo que recientemente sorprendió, fue la postura de Marjorie sobre el tema, pues a pesar de que antes se negaba a hablar de la posibilidad de que padre e hijo se

reunieran, ahora manifestó que "no se cierra a un reencuentro".

Marjorie, Julián y Matías. Internet

Tras estas declaraciones, el actor de Hasta El Fin Del Mundo rompió el silencio y manifestó: "me parece un cambio totalmente radical, positivo, me pone muy feliz, muy contento, siento que hay una luz al final del túnel". Posteriormente, el argentino recordó las palabras de la venezolana y puntualizó: "como dijo ella en otras entrevistas, tiempo al tiempo, y creo que el tiempo sabe acomodar las cosas, sabe poner las cosas en su lugar y yo creo que es un buen momento para de alguna manera empezar a escribir una nueva historia familiar".

Finalmente, el intérprete de 52 años expresó estar totalmente preparado para el día en que su expareja desee que se lleve a cabo

su reunión con el menor, destacando que: "Creo que yo estoy dispuesto, como siempre he estado, viendo sus declaraciones entiendo que ella también, y bueno, que sea lo mejor para los tres, para las dos familias, y sobre todo para Mati", afirmando que se encuentra disponible para acuerdos justos.

Cabe recordar que para promocionar su nueva novela, Golpe de Suerte, Marjorie dejó muy en claro que estaba en una mejor etapa de su vida y expresó con calma que los problemas que tuvo en el pasado ahora podría dejarlos de lado y tratar de hacer mejor las cosas, por lo que cuando se le cuestionó sobre Gil y su paternidad, esta mostró una gran serenidad y señaló que ella podría volver a reevaluar la situación para una convivencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui