Galilea Montijo rompe en llanto en vivo y luego abandona 'Hoy'; dejó Televisa por este fuerte motivo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta dejó sin palabras a todo el público de Televisa debido a que la mañana de este martes 6 de junio abandonó la conducción del programa Hoy luego de que el día de rompiera en llanto en plena transmisión en vivo. Como se sabe, la también actriz de 50 años no ha tenido unos meses muy fáciles debido a los escándalos que la han rodeado como su separación de Fernando Reina Iglesias.

Aunque anteriormente la originaria de Guadalajara, Jalisco, comparte con los televidentes si planea salir del aire y dejar el matutino del Canal de Las Estrellas, durante esta mañana sorprendió a todos pues no llegó al arranque del programa. Y aunque se pensaba que sí estaría en el foro, los únicos que aparecieron a cuadro fueron Arath de la Torre, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Carlos Arenas y Andrea Escalona; hay que recordar que Paul Stanley no está presente en Hoy porque se encuentra participando en La Casa de los Famosos México.

Aunque ya varios medios de comunicación han salido a especular que 'La Gali' podría haber renunciado a la emisión o que quizá la despidieron, en realidad se cree que no acudió a trabajar este martes porque agarró larga la fiesta por su cumpleaños 50. Como se sabe, ayer 5 de junio la presentadora cumplió cinco décadas de vida y para empezar la celebración se realizó dos tatuajes en Hoy y también se conmovió hasta las lágrimas luego de escuchar los buenos deseos que le dijeron sus compañeros del programa.

Luego de terminar de trabajar en las instalaciones de la empresa de San Ángel, Montijo se subió a una limusina acompañada por 'La Escalona', la productora Andrea Rodríguez, su amiga Claudia Troyo, su asistente y amigo Bernardo Javier, Carlos Arenas, entre otros. Galilea tuvo una comida para celebrar su cumpleaños, a la cual también acudió Andy Legarreta, su publirrelacionista Danna Vázquez y la conductora Roxanna Castellanos.

Cabe resaltar que ayer lunes Galilea Montijo platicó con reporteros a las afueras de Televisa y aquí les contó sentirse mejor que nunca pese a la edad que cumplió, además de que aseguró que todo lo que ha vivido le ha ayudado a crecer en el aspecto personal. Por otra parte, la famosa tapatía tomó con humor la pregunta sobre si recibió regalos de sus pretendientes y comentó: "Ah claro que ya llovieron, no les voy a decir, no, no, y de varios", según una entrevista recogida por Agencia México. Se espera que mañana miércoles la conductora de La Casa de los Famosos México regrese a trabajar al matutino Hoy.

