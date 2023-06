Hija de Héctor Parra respondería molesta a Sergio Mayer por hablar del actor de Televisa en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido y famoso actor de novelas, Héctor Parra, se encuentra dando mucho de que hablar, pues su hija mayor, Daniela Parra, una vez más saldría en su defensa y a través de sus redes sociales le respondería molesta al político y famoso histrión, Sergio Mayer, debido a que en su estadía dentro de La Casa de los Famosos México decidió hablar del caso del actor de Televisa.

Como se sabe, la mañana del pasado lunes 5 de junio ha decidido hablar sobre el caso del histrión durante su participación en el mencionado reality show, pues durante la primera reunión de todos los habitantes a desayunar, Mayer declaró que a él lo buscó directamente Alexa Parra Hoffman y no Ginny Hoffman, expresando que la joven lo buscó pues señaló que no sabía que hacer ni como proceder, destacando que sí fue un error primero ir ante los medios, pero que eso no significaba que no fuera víctima.

Tras esto, quiso dejar en claro que la menor para él sigue siendo la víctima y poner en tela de juicio lo que dice es revictimizar y eso daña a la persona afectada, señalando que por ello él no lo hizo y simplemente la guio en los pasos dados por las autoridades, dejando en claro que en ningún momento hizo nada más allá que lo que la ley le permite, negando que hubiera un tráfico de influencias, y una vez más se dijo convencido de que hizo lo correcto en apoyar a la víctima.

Por ese motivo es que la reconocida hija mayor del histrión habría decidido emplear su cuenta de Twitter para dar una contundente respuesta a lo que este dijo con respecto a que Héctor no era inocente de los cargos y que había pruebas contundentes de que Alexa no estaría mintiendo, defendiendo a capa y espada también el hecho de que no habría usado sus influencias para que le dieran mejores consideraciones.

Fue mediante esta red social que compartió varios emojis en los que aparece vomitando junto al mensaje en el que dice: "qué asco hasta donde llegan algunos personajes", y aunque en ningún momento hizo mención del nombre de Mayer, se ha dicho quela joven se habría lanzado en contra del actor de La Fea Más Bella por haber hablado sobre su padre y su caso, lo que podría llegar a generarle algún problema.

Cabe mencionar que hasta el momento no ha dado más mensajes ni explicaciones sobre lo dicho, pero se espera que conforme Mayer siga dentro del reconocido reality show, la joven Parra podría hablar respecto a estos problemas y el tema del tráfico de influencias que por mucho tiempo la hizo alzar la voz y afirmar que habría injusticias y que por ello es que su padre estaba tras las rejas y no porque en realidad fuera culpable.

Fuente: Tribuna del Yaqui