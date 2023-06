Horóscopos de hoy: ¡Toma nota! Predicción según Mhoni Vidente para los 12 signos del zodiaco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este martes 06 de junio del 2023?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, en los cuales encontrarás las predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo y aplica los consejos para esta jornada!

Aries

¡Tenga mucho cuidado en esta jornada, querido Aries! Pues aparecen los celos en su relación y estos podrían causar muchos problemas. El dinero prestado puede crearle serios daños, use la cabeza antes de solicitar apoyo a los demás.

Tauro

Su afán por ser mejor cada día en lo que respecta al aspecto profesional, hará que sus labores mejoren. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá una noche complicada y no descansa en esta semana; tome las cosas con calma.

Géminis

Tanta exigencia puede hacer enojar a sus seres queridos, en especial a su pareja, quien da todo de su parte para hacerlo feliz, Géminis. Tome las cosas con más calma. Ha de reducir en lo posible sus compras en línea.

Cáncer

Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato que le hará muy feliz y le dará la oportunidad de crecer en varios asuntos. El ejercicio físico alivia el estrés, el miedo y el enojo; trate de hacer más de lo que acostumbra y verá resultados.

Leo

Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz; anhela una relación con usted, y de igual forma en su interior, lo desea, pero el miedo lo detiene, Leo. Mal ahí. Revise sus cuentas bancarias de esta jornada, puede encontrar algún error.

Virgo

Buena sintonía con su pareja, más porque al fin se animaron a hablar de esos temas incómodos pero que eran clave para que crecieran y se desarrollaran juntos. Con el capital que ha obtenido con su trabajo, puede invertir en una vivienda. Hágalo.

Libra

Su capacidad amorosa está mejor que nunca, querido Libra, ha dejado los vicios y ha comenzado a experimentar una nueva vida con una persona especial. Su economía va bien, permítase algún gesto y no tenga miedo de gastar.

Escorpio

Si se lo puede permitir, pida un aumento en la empresa en la que está, ya que no ha fallado en sus asignaciones. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es algo grave y pronto mejorará; trate de dejar el café.

Sagitario

Si quiere terminar bien esa relación, déjese aconsejar por un familiar que tiene más experiencia en temas de amor. La vida desordenada puede acarrearle molestias en el cuerpo, en especial en la espalda. Sus amigos lo adoran y confían en usted

Capricornio

Ese nuevo compromiso amoroso le reportará beneficios, ya que se trata de una persona que se interesa en usted y en su forma de ver el mundo. Si padece asma, cuídese más, podría tener una recaída por el cambio de clima.

Acuario

No comience esa aventura, no le interesa ni su persona, ni su corazón, y eso es muy importante hasta para divertirse. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con las apuestas; sólo haga las cosas con medida y precaución.

Piscis

Su buena voluntad en el trabajo le aportará una sorpresa agradable, ya que los jefes están muy contentos con cómo actúa. La pereza puede terminar con su salud, salga a que mínimo le dé el aire fresco en la cara.

Fuente: Tribuna