Juan José Origel, a punto de ser despedido por "traicionero"; habló mal de Galilea Montijo y Televisa

Ciudad de México.- El famoso presentador Juan José Origel, quien el año pasado dijo que abandonaría su carrera pues se cansó "de la hipocresía", de nueva cuenta está dando de qué hablar ya que salió a la luz que presuntamente los ejecutivos de Televisa habrían decidido castigarlo por un fuerte motivo. De acuerdo con información del Canal de YouTube Chacaleo, el conductor hizo malos comentarios en contra de Galilea Montijo y de su nuevo reality La Casa de los Famosos México.

Resulta que en la reciente transmisión del programa Con Permiso, el oriundo de León, Guanajuato, se lanzó contra la tapatía de 50 años confesando que el año pasado lo despreció y no lo invitó a su fiesta de cumpleaños pese a que anteriormente sí había sido requerido para este evento: "Espero que ahora sí me invité, el año pasado no me invitó, siempre me invitaba". Luego su compañera Martha Figueroa le recordó que la última vez que estuvo en un festejo de 'La Gali' armó tremenda polémica.

Segundos después Pepillo Origel arremetió contra la producción de LCDLF México asegurando que varios de los participantes son unos totales desconocidos: "Yo no sé quién es esa Wendy (Guevara)", declaró y además dijo desconocer a Ferka y Jorge Losa. Asimismo, dijo que no le parecía que hubiera tantos conductores del show: "¿Para qué tanta gente? yo creo que con Gali y con otro que anuncie los brassieres (haga los comerciales) está bien".

Fuente: YouTube Unicable

Por hacer estos polémicos comentarios, ahora Chacaleo afirma que los ejecutivos de San Ángel decidieron poner un castigo a su longevo colaborador: "El alcohol le soltó la boca a Pepillo y habló de más, el guanajuatense dijo que el nuevo proyecto de Televisa carece de famosos". Al parecer, le dieron "donde más le duele, en su bolsillo", pues presuntamente decidieron suspenderlo sin goce de sueldo por algunos días.

Y es que como se sabe, La Casa de los Famosos México es el programa insignia de Televisa en la actualidad ya que han hecho una gran inversión para sacarlo adelante: "El periodista no recibirá paga porque afectó gravemente los intereses de la empresa". Chacaleo insistió en que los altos mandos de la empresa se molestaron porque anteriormente solo criticaba a famosos pero ahora directamente "atacó a Televisa".

"No sé sabe a ciencia cierta de cuánto fue el castigo", dijo Chacaleo pero afirmó que el excolaborador de Ventaneando se tomó con humor la noticia de que sería suspendido. Además destacaron que los ejecutivos fueron "clementes" pues en un inicio pensaron en mejor correr a Pepillo: "Tras el ataque que hizo, se habló de despedirlo". Cabe resaltar que ni Juan José ni una fuente oficial de Televisa ha confirmado esta versión, por lo cual queda en solo una especulación.

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo