A 2 meses de su muerte, comparten triste noticia sobre Rebecca Jones; ruegan cumplir su último deseo

Ciudad de México.- El nombre de Rebecca Jones de nueva cuenta apareció en los titulares de la prensa debido a que una de sus grandes amigas, Ana Celia Urquidi, compartió una triste noticia sobre la fallecida estrella de la televisión, teatro y cine. Resulta que a poco más de 2 meses de su muerte, la productora de TV Azteca confesó que la primera actriz no será homenajeada en Bellas Artes y además filtró cuál fue su último deseo.

Como se recordará, la intérprete de melodramas de Televisa como El Maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de Cristal falleció durante la madrugada del 21 de marzo luego de que a finales del pasado 2022 la internaran "muy delicada" en un hospital de la CDMX por problemas respiratorios y hasta tuviera que abandonar las grabaciones de la telenovela Cabo, siendo reemplazada por Azela Robinson.

Doña Rebecca, quien presuntamente otra vez estaba luchando contra el cáncer, dejó muchas especificaciones de cómo quería que fuera su partida, entre ellas pidió no tener funeral pero sí que le hicieran un homenaje. La tarde del lunes 5 de junio Ana Celia Urquidi dio una entrevista al programa De Primera Mano donde compartió que el evento donde le rendirán honores a la fallecida mexicana será este próximo domingo 10 de junio.

Frente a las cámaras de la emisión liderada por Gustavo Adolfo Infante, la productora de la empresa del Ajusco compartió que afortunadamente sí pudieron cumplir el sueño de la exesposa de Alejandro Camacho sobre tener un homenaje, pero aclaró que lamentablemente no será en el Palacio de Bellas Artes. La amiga de 'La Jones' dijo que trató de que el evento tuviera lugar el pasado 21 de mayo porque era su cumpleaños, pero no tuvo respuesta favorable.

Ana Celia contó que incluso ya tenía las invitaciones impresas, pero el encargado de Bellas Artes se negó: "La verdad es algo que Rebecca no se merece, una actriz como Rebecca Jones que está pidiendo hacer su última función en un teatro donde ella trabajó como actriz, me pareció una grosería, porque es el INBA y no puedo creer que Bellas Artes me haya dejado en visto, primero me dijo que sí y luego no me contestó".

Debido a lo anterior, el último adiós de doña Rebecca Jones se realizará este próximo sábado a partir de las 18:00 horas, en el teatro Telón de Asfalto. Urquidi además relató que otro de los deseos de la querida actriz era que los invitados a su homenaje llevaran ropa negra, en el caso de las mujeres vestido y los hombres traje: "La invitación dice vestimenta cóctel, así lo pidió Rebecca 'quiero que la gente venga a mi última función vestida de negro', me parece muy padre (que lo cumplan)", expresó.

