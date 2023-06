Pati Chapoy hunde a Susana Zabaleta en 'Ventaneando' y la destroza por tachar a Yuri de homofóbica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 6 de junio se desató una fuerte controversia en TV Azteca debido a que la periodista Pati Chapoy mostró su enojo en contra de Susana Zabaleta ante las cámaras del programa Ventaneando. La experimentada conductora de espectáculos estalló en contra de la actriz y cantante luego de que esta afirmara que Yuri era una mujer homofóbica.

Resulta que la soprano de 58 años brindó una entrevista a esta emisión durante la reciente marcha gay celebrada en Guadalajara, Jalisco, para demostrar que sigue molesta con Yuri luego de que la veracruzana realizara algunos comentarios que fueron considerados homofóbicos por la comunidad LGBTQ+ hace más de un año. En primer lugar, Susana expresó su emoción tras ser coronada como la reina Pride:

La comunidad siempre me ha apoyado, yo no tengo más que darles las gracias por ese apoyo tan incondicional y tan amoroso y además, bueno, como me imitan y todo lo que sacan en todas estas redes sociales que me hacen reír muchísimo", expresó en entrevista para el programa Ventaneando.

Zabaleta dijo que en pleno siglo XXI no debería ser posible que se siga atacando a cualquier miembro de esta comunidad: "Es una ridiculez que en estos años todavía exista tanto odio y tanto rencor hacia tantas personas que lo único que quieren es amor ¿no?". Luego explicó que volverá a colaborar en el programa La Más Draga, y explicó que llevaba un par de años sin participar en este reality porque no le gustó que Yuri fuera una de sus invitadas.

Estuve dos años sin haber ido porque les decía yo que ¡qué cosa de incongruencia que habían invitado a Yuri!, entonces me había enojado yo mucho por eso, porque uno no puede estar con alguien que te odia o que dice que te vas a ir al infierno ¿no?", manifestó la artista.

Por último, Zabaleta puntualizó que personalmente no tiene nada en contra de su colega veracruzana, solo que no apoya lo que piensa sobre de la comunidad LGBTQ+: "Yo no me quedo con nada, a mi Yuri nunca me ha ofendido, a los que los ha ofendido es a ustedes, yo a Yuri me encanta, me fascina como canta, la adoro. No me gusta de repente la forma de expresar, porque nadie tiene derecho a criticar un estado del cual tú estás fascinada".

Asimismo, subrayó que ni Yuri ni cualquier otra persona puede cuestionar los gustos sexuales de nadie: "Si a ti te gustan los hombres, si no te gustan los hombres, tú no tienes derecho a decir 'tú te vas a ir al infierno', yo creo que no". Tras escuchar estas declaraciones, Pati Chapoy no se quedó callada y salió en defensa de la intérprete de éxitos como El apagón, La maldita primavera y Detrás de mi ventana.

Como pocas veces, la periodista dejó ver su molestia a través de las cámaras de Ventaneando y le envió un contundente mensaje a 'La Zabaleta': "Quiero hacerte un comentario para que te quede claro, Yuri jamás, jamás ofendió a esa comunidad, y de la misma forma que tú estás dando una opinión, y es respetable, Yuri dio una opinión y es respetable, nos guste o no nos guste, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no, pero no ofendió eh", expresó Pati.

Mira a partir del minuto 27:00

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando