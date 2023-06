¿Romance en Televisa? Tras duro divorcio, Cecilia Galliano confirma en 'Hoy' que estrena galán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su duro divorcio del reconocido actor de novelas, Sebastián Rulli, la famosa actriz y reconocida presentadora, Cecilia Galliano, recientemente acaba de brindar una entrevista en el programa Hoy, en donde confirmó que está estrenando galán y que se encuentra sumamente feliz con esta nueva relación que está formando, ¿acaso este romance nació en Televisa con un colega?

Como se sabe, dentro de la década de los 2000's y parte de los 2010's, la expresentadora de Sabadazo y Rulli fueron una de las parejas más famosa y reconocidas, hasta que en el 2012, estos anunciaron que iban a divorciarse por diferencias irreconciliables, aunque se rumoro que sería por una infidelidad por parte del galán de novelas con Angelique Boyer, sin embargo, ninguno quiso hablar al respecto hasta este momento.

Aunque ambos no han hablado de sus motivos con claridad, señalando que era por respeto, hace un par de meses por la obra El Marido Perfecto, le han cuestionado a Cecilia sobre su experiencia matrimonial, impactando al decir que: "yo nunca tuve el marido perfecto, no hay, no existe un marido perfecto y yo no lo tuve", destacando que hoy por hoy no cree en el matrimonio y no se volvería a casar, dejando para muchos, en claro que su separación habría tenido tenido detrás muchos conflictos.

Cecilia Galliano.

Pero ahora, parece ser que ha dejado atrás los conflictos con el tema de su separación de Rulli y del también apuesto galán, Mark Tacher, con el que casi llega al altar, pues en una reciente entrevista con el matutino de la empresa San Ángel, se sinceró y confesó que actualmente está muy feliz y enamorada al lado de alguien, afirmando que no quería ponerse el título de novia, pues actualmente no lo considera necesario.

Ante este hecho, se negó a revelar si este nuevo galán podría ser uno de sus colegas dentro de la televisora de Emilio Azcárraga o si no tendría nada que ver con el medio del espectáculo, mencionando que no hablaría al respecto pues se lo iban a "cebar", así que cortó el tema de raíz, expresando que no diría más detalles que solo el que ya no estaba disponible y se encontraba muy feliz así como estaba.

De igual forma, para concluir con la entrevista sorprendió al revelar que después de que diera fin La Casa de los Famosos México, de donde es presentadora digital, va a realizarse una cirugía estética, dejando a más de uno sorprendido, señalando que aunque para muchos podría tener un cuerpo perfecto, ella desea realizarse un cambio radical en este aspecto, afirmando que pronto lo verían.

