Shock en Televisa: Diego Schoening habla en 'VLA' del supuesto bebé de Luis de Llano y Sasha Sokol

Ciudad de México.- De nueva cuenta todos los fans de Televisa que siguen el caso de la reconocida actriz y cantante, Sasha Sokol, acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente en una entrevista con Venga la Alegría, el famoso actor y cantante, Diego Schoening, dio unas respuestas sobre el supuesto bebé que su compañera de banda habría tenido con el polémico productor musical y de novelas, Luis de Llano.

Como se sabe, el 8 de marzo del 2022, Sokol a través de su cuenta de Twitter decidió acusar formalmente a De Llano de abusar de ella cuando era apenas una joven de 14 años y el estaba casi en sus 40 años, después de ver la manera en que él manejo su supuesta relación sentimental en una entrevista con Yordi Rosado, destacando que no hubo amor entre ellos, sino un hombre que se aprovechó de su vulnerabilidad y la manipuló, comenzando así un proceso legal también.

Tras este hecho, poco después comenzó a decirse que de ese romance tan polémico la joven Sasha habría quedado embarazada, o al menos eso aseguró el artista Javier Díaz Dueña, quién afirmó que la cantante sí tuvo al pequeño, más no aclaró que fue lo que pasó con este y simplemente dejó entrever que por ahí está un hombre que sería productor de esta situación, que hace un par de meses ya fue catalogada ante un juez como abuso sexual.

Diego con Sasha y los exintegrantes de Timbiriche. Internet

Por este motivo, la prensa de TV Azteca, mientras que Schoening se encontraba en la alfombra roja del estreno de la obre de teatro Bule Bule, la cual apadrinó, le cuestionaron sobre si sabía algo de la criatura o si vio embarazada a su colega, a lo que este mencionó que: "Yo no vi esa entrevista, puesto que no estaba en ese momento viviendo en México, y realmente eso es algo que, si lo hizo, pues desafortunadamente esa es historia de Sasha, de mi hermana, que le competía a ella más que a nadie".

En cuanto a si es que él o alguno de los otros exintegrantes de la banda Timbiriche hubieran sufrido de abusos, este respondió que: "La verdad a nosotros nunca, o sea, a mí nunca hubo un abuso o que me hayan tocado, nos volteaban la cabeza como para no ver", declarando que ahora se da cuenta de que: "era muy extraño que de repente 'váyanse a ensayar, váyanse de aquí, váyanse a aquí, váyanse acá', y que nunca nos dimos realmente cuenta totalmente".

Finalmente, para concluir con la entrevista, un tema que salió a la luz fue el de su enemistad con Thalía, a lo que este entre risas dijo que esa amistad se rompió a causa de Ana María Canseco por haber pasado detrás de él con un letrero que él ni siquiera sabe que decía, por lo que se niega a hablarle para pedir una disculpa afirmando que: "Yo no tengo por qué buscar y de arreglar algo que yo no hice, ella no quiere… ella sabe que la quiero, peace and love (amor y paz), ojalá venga a la obra, yo por mi no tengo bronca con nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui