Tras polémica entrevista con Luis de Llano, Yordi Rosado afirma que ahora es "responsable y empático"

Ciudad de México.- El conductor de Televisa, Yordi Rosado confesó que tras la entrevista con Luis de Llano donde habló de la relación que mantuvo con Sasha Sökol cuando ella era menor de edad y a la postre derivó en un problema legal entre la cantante y el productor le ayudó en su vida laboral, pues ahora afirma que se muestra más empático y responsable con sus invitados con el fin de evitar más conflictos.

Al ser cuestionado sobre lo que piensa al respecto de la denuncia que entabló la exTimbiriche contra De Llano, Yordi comentó: “Como ya esto está en una parte legal, yo trato de ya no tocar tanto el tema por obvias razones, porque es algo muy serio que conlleva muchas implicaciones”.

No obstante, Rosado aseveró en entrevista con el programa Ventaneando que esta situación lo hizo reflexionar con respecto a la forma de realizar su trabajo en su canal de YouTube. “Pero siempre las entrevistas, el platicar, destapará de repente ciertas cosas que quizás no conocíamos, otras que sí conocemos, pero creo yo he tratado de tener mucho cuidado de ser muy delicado y cada vez más responsable y más empático con esas situaciones”, manifestó.

Yordi Rosado afirma que ahora es "responsable y empático"

Finalmente, el conductor de televisión negó que Luis le haya reclamado que por esa charla en internet ahora se encuentra en

pleno lío legal. “No, no, en ningún momento ha habido ningún reclamo por ninguno de los lados, mi papel no es opinar, sino solamente estar ahí”, concluyó.

Cabe mencionar que tras esa entrevista, el programa de Yordi comenzó recibir malos comentarios de algunos usuarios, sin dejar de lado que estuvo en medio de la polémica, pues cabe mencionar que esos temas en la actualidad no son bien tomados por el público, pues se ve involucrada la inocencia de una niñez, los cual también trajo como repercusiones problemas legales para el productor, pues afortunadamente el presentador no tuvo problema alguno.

Por otro lado, no es la primera vez que Yordi comenzó a tener problemas con sus entrevistas, pues en el año 2022, Roberto Palazuelos perdió una precandidatura con Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, luego de que confesó que "habría matado a una persona".

Fuente: Tribuna