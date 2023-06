TV Azteca, en shock: Amenazan a Atala Sarmiento con filtrar FOTO íntima; lanza contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Atala Sarmiento fue pieza clave en el crecimiento del programa Ventaneando debido a que logró empatizar con gran parte del público gracias a su carisma y la complicidad que tuvo con Daniel Bisogno; aunque hay que recordar que hace 5 años dejó de trabajar en el proyecto luego de diversas controversias. La tarde de este martes 6 de junio la periodista de espectáculos compartió que nuevamente se encuentra pasando un duro bache en su vida debido a que está siendo víctima de una extorsión.

Sarmiento empleó su cuenta de Instagram para enviar un comunicado donde expresa ha decidido emprender acciones legales para combatir esta situación, pues fue amenazada con la posible filtración de una fotografía íntima de ella: "Y aquí vamos de nuevo… No hay que ceder ante chantajes, amenazas y anexas… Me seguiré defendiendo y confiando en las leyes mexicana", escribió la conductora mexicana de 50 años.

Atala explicó que ya había pasado por esta situación hace 4 años y reiteró que al igual que en aquella época, no piensa ceder ni quedarse de brazos cruzados: "El día de hoy he recibido mensajes privados a mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía PERSONAL que envié de forma privada a mi esposo. Es una foto que me hice hace muchos años y que se derivó en un intento de extorsión en junio de 2019".

La excolaboradora de Pati Chapoy aseguró que su equipo legal ya está "trabajando" en el caso y aprovechó para explicar cuál es la imagen en cuestión: "La foto no tiene ningún tipo de intención erótica. Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma. Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen, me veo en buena forma y, lo más importante, proyecto felicidad. No me da vergüenza, ni temor, que la vean porque luzco al natural como lo hace cualquier mujer después de un baño".

Atala confirma que están tratando de extorsionarla

Como se recordará, hace unas semanas Atala Sarmiento compartió ante sus fans que atravesó diversos problemas de salud mental luego de sufrir el acoso de una conocida revista y dijo que por ello decidió entablar acciones legales en su contra. Hasta el momento se desconoce quién podría ser la persona que está detrás del hostigamiento hacia la conductora, quien luego de renunciar a su carrera en la televisión decidió mudarse a España.

El último proyecto que realizó la cuñada de 'La Choco' Pérez en la empresa del Ajusco fue conducir la primera temporada del reality Soy famoso, sácame de aquí donde compartió micrófonos con Horacio Villalobos. Lamentablemente se dice que el proyecto vespertino dejó muy mal sabor de boca a los ejecutivos y presuntamente Ata volvió a ser vetada de la televisora.

