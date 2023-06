(VIDEO) Shock en Televisa: Lucerito Mijares da fuerte cachetada a Lucero en televisión nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que una de las personalidades dentro de la farándula que poco a poco comienza a adquirir fama es Lucerito Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, tanto que hasta para demostrar que hay mucha química entre madre e hija, ellas fueron las madrinas del arranque de la novena temporada del programa de concursos de Televisa, Me Caigo de Risa el cual comenzó el pasado lunes 5 de junio. Esta emisión además de involucrar muchas carcajadas, también dejó un momento que pasará a la historia pues en cadena nacional, la denominada 'Novia de América' fue golpeada en el rostro.

La nueva temporada del programa conducido por Faisy fue motivo para también estrenar concursos, entre ellos uno que se hizo viral en la plataforma de videos cortos TikTok y el cual consiste en que dos o más personas se llenen la boca con agua; acto seguido, habrá ciertas dinámicas que permitirán al perdedor recibir una cachetada con una tortilla. El objetivo es no reírse o de lo contrario, la carcajada causará que el líquido sea escupido y por ende, salpique a los demás concursantes.

En teoría, este se trata de un concurso un tanto inofensivo ya que la tortilla como tal no causa dolor en el rostro; sin embargo, la intérprete de temas como Vete con ella, Electricidad o Ya no, quizá no piense lo mismo pues 'al calor del momento', su hija cambió de turno con Gaby Platas para que madre e hija se enfrentaran a este reto. Lucero dejó dicho, en cadena nacional, que si intercambiaba el turno con la también actriz, sí se dejaría golpear; no obstante, la joven le advirtió que le pegaría fuerte aunque no dijo qué tanto.

Pero le voy a dar bien ¿eh?", dijo Lucerito. "Qué terrible, ¿a quién salió esta niña, por Dios", exclama la cantante atónita.

Ya en sus posiciones, Lucero y Lucerito tomaron agua y con ello, comenzaba la dinámica. Cada una debáis elegir una carta, resultando en que la que obtuviera el numero más bajo sería la perdedora. La primera ronda, Lucero la ganó y tuvo la oportunidad de dar un 'tortillazo' a su hija, golpe que fue leve permitiendo remarcar que al ser la mamá, se tenía que ver más benevolente. El siguiente turno, la famosa lo perdió y fue ahí donde el público reaccionó con asombro a la fuerte cachectada que Lucerito le daba a su mamá delante de todo el país.

Como se aprecia en el vido, tanto el público como los miembros del elenco de Me Caigo de Risa reaccionan con asombro, pues nadie se esperaba que el golpe fuera así de fuerte y que claro, causara esta reacción en la famosa cantante quien ahora sabe que no debería jugar así con su hija. "¿Ya te sentiste culpable?", decía Faisy mientras Lucero hacía ademanes de expulsarla a modo de castigo. "Me la volé", se escuchaba decir a Lucerito mientras abandona el foro de Televisa San Ángel.

A pesar de este momento que de inmediato se volvió tendencia en todas las plataformas digitales, Lucero Mijares agradeció a través de sus cuentas oficiales haberlas contemplado a ambas para el arranque de esta novena temporada, al tiempo que insistió en que tanto ella como su mamá lo pasaron muy bien luego de haber participado en todos los retos y claro, haber recibido el cariño tanto del público como de los integrantes del elenco.

