Apio Quijano explica en 'La Casa de los Famosos México' que no es 100% gay y paraliza a Televisa

Ciudad de México.- Aunque los participantes de La Casa de los Famosos México apenas tienen tres días dentro del reality ya han dado mucho de qué hablar con sus polémicas declaraciones. Hace algunas horas Apio Quijano dejó con la boca abierta a todos los televidentes de Televisa pues reveló cuáles son sus verdaderas preferencias, luego de que la propia Wendy Guevara lo sacara del clóset asumiendo que era gay.

Como se recordará, el año pasado el hermano de la conductora y política Federica Quijano protagonizó un fuerte escándalo en el espectáculo mexicano ya que se volvieron virales unas imágenes en las que él y Erik Rubín aparecen muy cariñosos en el escenario. Mientras que a inicios de este 2023 el rumor de que eran más que amigos se volvió más fuerte luego de que el exintegrante de Timbiriche anunciara su separación de Andrea Legarreta.

Apio y Erik estuvieron muy cariñosos en el escenario

Por esta y otras razones, gran parte del público de Apio y algunos colegas, como Wendy Guevara, han asumido que él sería homosexual y hace algunas horas por fin decidió abrir su corazón, siendo esta la primera vez que habla sobre el tema. Mientras estaban en la sala de La Casa de los Famosos México, la cubana Raquel Bigorra interceptó al líder de la semana para preguntarle si era verdad lo que se decía sobre él y la respuesta causó shock.

Resulta que el intérprete de canciones como La Calle de las Sirenas reveló que no es 100 por ciento gay como todos pensarían: "Nunca he hablado de esto pero tampoco me he cerrado a ya sabes, a decir soy esto o lo otro", respondió ante la interrogante de Raquel. Después el integrante del grupo Kabah resaltó que él en su vida privada sabe muy bien lo que quiere y luego reconoció que también le gustan las personas del sexo opuesto.

Te voy a decir que me pasa, no puedo decir que soy cien por ciento gay, por que me gustan las mujeres también, sí y mucho…", declaró Quijano.

Apio, quien también ha trabajado en TV Azteca en realitys como Soy famoso ¡sácame de aquí!, le confesó a Raquel que también ha tenido relaciones con mujeres asegurando que le gustan "mucho": "Me he enamorado muchas veces de mujeres, mucho, mucho, mucho, a mí las mujeres me encantan…". Después el cantante y conductor de 46 años explicó que él no tendría problema en admitir que es gay pues le parece "lo más cool de hoy en día".

Sin embargo, resaltó que también ha tenido relaciones heterosexuales y por ello no se puede asumir como tal: "El gay es mucho más libre en todos los aspectos...", dijo antes de revelar que tampoco se puede etiquetar como bisexual. Como se recordará, hace tiempo se supo que Quijano y la cantante María José habían sido pareja, y de hecho hasta admitieron que habían tenido su primera vez juntos.

