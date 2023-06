Daniela Parra arremete contra Claudia Sheinbaum en redes sociales; caso de Héctor Parra fue la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que las denominadas 'corcholatas' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han cobrado mas relevancia pues todos los políticos de este partido se perfilan para las elecciones del 2024, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo atrajo la atención en redes sociales pero no por asuntos relacionados con estos comicios o actividades de relacionadas con su administración, sino porque la joven Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, arremetió en su contra por el caso que involucra al histrión.

Hace algunas semanas, el actor de 47 años de dad y quien ganara fama tras participar en telenovelas de Televisa como Cómplices al Rescate o Alebrijes y Rebujos se volvió el centro de atención de los medios pues las autoridades le dictaron sentencia por el delito de corrupción de menores por el que ha estado preso desde el 2021. Derivado de una serie de investigaciones y audiencias, el actor fue condenado a 10 años y medio tras las rejas, motivo por el su hija Daniela insiste en confirmar su inocencia y con ello, sostener una reunión con la mandataria capitalina a la que le reprochó no recibirla a la fecha.

El ataque de la hija del actor contra la mandataria capitalina comenzó cuando la 'corcholata' de Morena lanzó un mensaje en la red social Twitter deseando a todos sus seguirles tener un buen día; sin embargo, con este mensaje Daniela aprovechó para lamentar que pese a sus intentos, ella se haya negado a recibirla en más de dos años, tiempo en que la sinvestigaciones contra el actor comenzaron hasta mantenerlo bajo prisión.

Llevo casi DOS AÑOS tratando de que me atiendas, @Claudiashein . ¿QUE TENGO QUE HACER???? ¿EN QUE VAS MUY BIEN? En la corrupción que existe DENTRO de la @FiscaliaCDMX?????", escribió.

Daniela Parra ha encabezado una serie de movimientos sociales con el fin de demostrar no solo la inocencia de Héctor Parra, sino que además ha denunciado que se ha fabricado culpabilidad en su contra para así beneficiar a Alexa Hoffman, su media hermana y quien denunció haber sido víctima de abuso por parte del histrión. La primogénita de Héctor Parra ha lamentado que su media hermana actúe de esa manera y por ello, no solo realizó marchas a favor de su padre, sino que incluso ha buscado una audiencia con la jefa de Gobierno que se sabe, hasta este día no ha sucedido.

Bajo esta tónica, Daniela Parra lamentó en dicho mensaje en redes sociales contra Sheinbaum Pardo que las autoridades solo se beneficien con el dinero que obtienen de los peritajes, algo por lo que además señaló que dichos recursos sean los que la mantienen "animada" para seguir en la función pública, motivo por el que además se refirió a ella como "cínica" llevándola a recibir apoyo de parte de los internautas que se muestran a favor de su movimiento social.

Internautas se unieron a la petición de Daniela Parra al exigir al Gobierno de la CDMX impartir justicia, específicamente en el caso que involucra a Héctor Parra quien una vez que supo la sentencia que se dictó en su contra, difundió un comunicado de prensa donde reiteró su inocencia e incluso, se mostró optimista por poder salir de la cárcel, ya que basta recordar, pese a haberse dictado una pena de 10 años y medio, aún puede apelar y con ello, cambiar el rumbo de las cosas.

No no la molesten va muy bien en su robadero para su campaña ilegal. Y quien sabe en qué Estado de la República estará bailando la muy cínica @Claudiashein", fue uno de los comentarios que Daniela Parra recibió en apoyo.

