De luto y enfermo: Paul Stanley preocupa por usar oxígeno en 'LCDLF'; así recuerda a Paco Stanley

Ciudad de México.- Paul Stanley de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa y no solo por las polémicas que está viviendo dentro de La Casa de los Famosos México, sino también porque este miércoles 6 de junio compartió un emotivo mensaje para recordar a su fallecido padre, el talentoso Paco Stanley. Asimismo, el presentador estelar del programa Hoy encendió las alarmas por aparecer con oxígeno en el mencionado reality.

El prometido de la exreina de belleza Joely Bernat se ha mantenido bastante neutral dentro del nuevo programa de telerrealidad de Televisa, pues mientras otros inquilinos de la casa ya han tenido peleas, él prefiere tener una estrategia más relajada. No obstante, Paul sí dio mucho de qué hablar debido a que reveló ante las cámaras de LCDLF México un secreto sobre su vida privada, que tiene a todos los televidentes en shock.

Resulta que el también actor de novelas como Soy tu dueña, Camaleones, Un refugio para el amor y Mi querida herencia confesó que tiene que usar una mascarilla de oxígeno para dormir, debido a que en este momento del día todo su cuerpo deja de oxigenar de la mejor forma. Paul contó de sus problemas de salud ante Bárbara Torres y Wendy Guevara, quienes incluso se probaron la mascarilla.

Stanley, de 37 años, comentó que antes de empezar a llevar este tratamiento tenía muchos problemas para conciliar el sueño: "Pues no descansaba, amanecía ansioso, no me podía concentrar, me detectaron esa madre. Se te corta la respiración, tu cuerpo no amanece bien, piensas puras pendejadas, duermes, despiertas". Como se sabe, meses atrás TVNotas dijo que el conductor había parado en el hospital por pasarse de copas pero él respondió diciendo que había estado internado porque le detectaron apnea del sueño e hipoxemia severa.

A pesar de que 'Poly' ya tiene varios días encerrado dentro de La Casa de los Famosos México, este miércoles 7 de junio compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en el que recuerda a su fallecido padre en su 24 aniversario luctuoso. El presentador del Canal de Las Estrellas no dejó pasar la oportunidad de recordar al querido Paco Stanley, pero además hizo una protesta por el estreno de la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, donde se aborda la muerte de este famoso.

El inquilino de LCDLF México dejó muy en claro que no está de acuerdo con el proyecto estrenado en TelevisaUnivisión y escribió: "No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno!", señaló. Muchos internautas se han preguntado como es que Paul ha escrito este mensaje si está dentro de la casa, por lo que muy probablemente haya dejado instrucciones de que se hiciera esta publicación antes de encerrarse en el reality.

