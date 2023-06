"Di dónde está": Exsuegro de Mickey Santana ruega al exactor de Televisa que regrese a su hija 'Vico'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas Mickey Santana reapareció en sus redes sociales para responder a las acusaciones que había en su contra por presunta trata de personas y es que fue señalado como el presunto responsable de la desaparición de Ana Victoria Ruiz, su novia. Luego de que el exactor de Televisa negara estos señalamientos, ahora la familia de 'Vico' le respondió y le rogó que regrese a la mujer de una vez por todas.

Miguel Santana Arellano, nombre del artista mexicano, relató en un video su postura: "Quiero comenzar diciendo que niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de personas, privación de la libertad de la señora Ana Victoria, supuesta relación amorosa con ella, amenazas... bueno, etcétera", dijo. 'Vico' ha estado desaparecida desde abril de 2022, cuando presuntamente viajó a la CDMX para reunirse con él.

Este miércoles 7 de junio el padre de Ruiz Palacios rompió el silencio y a través de las cámaras del programa Ventaneando emitió su postura señalando que Mickey está mintiendo: "Me dio coraje, mucho coraje, en serio, igual a la mamá de mis hijos, que estaba muy molesta, preocupada y con ganas de decir muchas cosas, decirle 'ya entrega a mi hija, di dónde está'", expresó Gerardo Ruiz ante la audiencia de TV Azteca.

Ana Victoria está desaparecida desde abril de 2022

De la misma manera, el progenitor de Ana Victoria subrayó que, contrario a lo que dijo Miguel, su hija y el artista sí mantenían una relación sentimental: "Esto es lo que ella le comentó a su mamá, me comentó que le mostró varios anillos (de compromiso), su mamá le dijo 'mira, me gusta este' y mi hija dijo 'ah, también a mí me gustó', entonces algo hubo de propuesta, a eso iba", declaró don Gerardo según la declaración recogida por Agencia México.

A su vez, el señor Gerardo exhortó al actor conocido por su participación en la telenovela Amigos por siempre a acudir ante las autoridades para aclarar los señalamientos en su contra: "Si una persona que no tiene absolutamente nada que deber en un delito, pues tan fácil me presento y ya, a mí se me hace muy extraño que diga esas cosas. Al fin de cuentas queremos que ya diga qué pasa con nuestra hija, y creo que, si él se siente culpable, pues es tan fácil comunicarse con ustedes, no que se comuniquen ustedes con él", expuso.

Finalmente, Don Gerardo manifestó que a consecuencia de la denuncia por la desaparición de su hija detectaron múltiples mensajes donde otras mujeres reportan experiencias extrañas al lado del exactor de Televisa, donde realizó otras novelas como Cómplices al rescate y Una luz en el camino, pues presuntamente a algunas les enviaba material íntimo, les pedía que le enviaran fotos desnudas o en ropa interior mediante videollamadas.

Han salido varios comentarios en Facebook, en Instagram de chicas, chicas que están hablando de alguna situación que pasaron con Miguel Santana y son muchos, y ya está al tanto nuestros abogados y la fiscalía", concluyó.

Fuente: Tribuna