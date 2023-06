Ferka expone a Macky González en 'La Casa de los Famosos México' por agresión de Nicola en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz y presentadora, Ferka, no tuvo pelos en la lengua al momento de exponer mentiras de la famosa deportista, Macky González, durante una de sus confesiones dentro de La Casa de los Famosos México, recordando la vez que la encaró y desenmascaró al haber acusado de agresión a Nicola Porcella en vivo del reality deportivo de Televisa en el que estaban juntos, afirmando que hay videos que pruebas que jamás se le hizo algo.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio, se estrenó finalmente el tan esperado reality show anteriormente perteneciente a Telemundo, en donde se presentaron a 13 de los 14 habitantes que habrá esta primera temporada, dejando aún en la incógnita a su última o último participante, dando de que hablar no solo por este hecho, sino porque desde el primer día la polémica se ha hecho presente y en esta ocasión estuvo a manos de Nicola y Ferka.

Esto debido a que mientras que estaban hablando en la cocina con otros participantes, los exintegrantes de Guerreros 2020 recordaron una de las polémicas más fuertes que tuvo Porcella en el equipo de los 'Leones', que fue el hecho de que supuestamente en medio de una acalorada discusión con González tras competir en una de las dinámicas de fuerza, le habría dado un empujón.

Leones y Cobras en Guerreros 2020. Internet

Cabe recordar que en el año del 2020, a pocas semanas de la gran final del reality deportivo, las tensiones estaban al límite pues cada punto y desempeño contaba para mantenerse en competencia, por lo que las discusiones eran frecuentes en cada una de las competencias y en medio de una estas discusiones, la exintegrante de Exatlón México gritó que Nicola le había dado un empujón durante una discusión, denunciando ser agredida por este, el cual negó en todo momento que haya pasado este hecho.

Ahora, la noche del pasado martes 6 de junio, María Fernanda Quiroz salió defender a capa y espada a Nicola como en aquel momento, afirmando que lo que había dicho era completamente falso, que el deportista jamás le tocó ni un solo cabello, ni a modo de roce, tras lo que él explicó que se vieron los videos detenidamente de cada ángulo, que Magda Rodríguez estuvo presente y se aseguró de que fueran revisados a detalle, descubriendo así que él era inocente y por ello no lo sacaron del programa y hasta varias personas le ofrecieron disculpas.

Ante esto, la ganadora de Inseparables 2022 dejó muy en claro que ella y Macky se enfrentaron en ese momento y que ella le dijo que no debería de inventar ese tipo de cosas que: "por mujeres cómo tú que mienten sobre este tema tan delicado no nos creen a las que sí vamos a marchar cada 8 de marzo", confesando que eran de los motivos por los que tenían tantos roces en el programa, porque ella no toleraba las injusticias y la capitana de las 'Cobras' solamente mentía para salirse con la suya.

Fuente: Tribuna del Yaqui