"Hizo negocios con quien no debió": Alfredo Adame lanza polémica declaración sobre Paco Stanley

Ciudad de México.- En conmemoración al 24 años del aniversario luctuoso de Paco Stanley, este 7 de junio se estrenó un nuevo documental con entrevistas e imagenes inéditas en las que se dan nuevos detalles del caso que sigue sin resolverse. Se trata de El Show: Crónica de un asesinato, donde aparecen grandes personajes de la televisión mexicana, empresarios y reconocidos periodistas hablando del fallecido conductor.

Algunos de ellos son Ricardo Salinas Pliego, Mario Bezares, Jorge Garralda, hasta Alfredo Adame. Es este último quien dio su versión sobre lo que sabía del comediante y señaló que este se habría visto involucrado en malos pasos mientras aún vivía. El enemigo de Carlos Trejo señaló que, cuando trabajaba en Televisa, se enteraba de situaciones un tanto extrañas relacionadas con Paco Stanley.

Un día el señor Azcárraga me dijo: 'Las únicas dos carreras que he visto que se han ido como espuma de un día para el otro son la de Paco Stanley y la tuya'. Televisa es como un pueblito muy chiquito, entonces te enterabas de cosas muy extrañas, de comportamientos y no era prudente", dijo.