Irreconocible: Tras 'veto' de TV Azteca, Anette Michel realiza cambio de 'look' y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su presunto veto de TV Azteca tras más de 10 años formando parte de exitosos programas, la reconocida actriz de novelas y polémica presentadora, Anette Michel, acaba de confirmar que llega a Televisa con un nuevo proyecto entre manos, pero en su reaparición lució completamente irreconocible después de haberse realizado un radical cambio de 'look' por este motivo.

Como se sabe, Anette hace poco más de dos años que anunció que dejaría la televisora del Ajusco, después de siete temporadas conduciendo MasterChef México, alegando a que se debía a que quería retomar su carrera en la actuación e imponerse nuevos retos en su carrera, lejos de la conducción, sin embargo, poco después que en realidad fueron por unos malos manejos que no le habría parecido nada, incluso se dijo que después de esto la vetaron por hablar de más.

Pero, aparentemente el veto no fue un tema que le diera muchas preocupaciones, pues al tiempo confirmó que ya había firmado contrato para regresar a la empresa San Ángel en su faceta como actriz, pues de la mano del reconocido productor, Nacho Sada, se integró como antagonista en el melodrama Contigo Sí, además de algunas presentaciones como conductora invitada en el programa Hoy, incluso se dijo que sería presentadora oficial.

Anette Michel. Internet

Ahora, después de dos proyectos y un breve descanso, Michel regresó a los foros de grabaciones como la villana de la novela Minas de Pasión, para la cual se realizó un impresionante cambio de 'look' en el que luce irreconocible, pues dejó atrás su usual tono castaño casi rubio y platinado por uno mucho más oscuro y corto a la altura del hombro, dándole un aspecto muy diferente al que se le conoce.

Pero, este cambio no es permanente ni verdadero, pues ella misma confesó que fue realizado por el equipo de maquillistas de la televisora, debido a que no podía hacerse un cambio de ese estilo en ese momento, dado a que la telenovela va a tener varias etapas y se necesita que el persona tenga algunos cambios, por lo que no era recomendable, dado a que el paso del tiempo se notaba también en los estilos y se estaba cuidando cada detalle.

Finalmente, con respecto al melodrama en la televisora de Emilio Azcárraga, Anette fue muy contundente al expresar que era una gran novela, que ella sería mucho más cruel que una de las villanas que ya se han visto con anterioridad, además de afirmar que los productores estaban cuidando cada mínimo detalle y el desarrollo del personaje también involucraba la opinión de los actores, afirmando que esto haría que se comentan muchos menos errores.

Fuente: Tribuna del Yaqui