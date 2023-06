¿Piqué está celoso? Shakira estrenaría romance con Lewis Hamilton; el futbolista estallaría furioso

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Tal parece ser que la famosa y querida cantante de origen colombiano, Shakira, aún lograría poner muy celoso a su expareja, el reconocido exjugador de futbol, Gerard Piqué, debido a que ha comenzado el rumor de que este habría estallado furioso al enterarse de que ella estrenaría romance con el guapo corredor de autos de la Fórmula 1 inglés, Lewis Hamilton, tras su visita a Barcelona por él.

Como se recordará, la mañana del pasado domingo 4 de junio, la cantante a través de las redes sociales, como Twitter, confirmó que se encuentra de regreso en Barcelona, con el mensaje "¡Nice to be back in Barcelona!", que se traduce al español a: "Encantada de estar de vuelta en Barcelona", desatando la controversia, pues muchos sugieren que ni Clara Chía o Piqué eran el motivo, sino que se trataba de Hamilton y la aparente relación que tienen, pues asistió a al circuito de la Fórmula 1 para disfrutar del Gran Premio de España 2023, donde él compitió.

Y aunque la intérprete de Monotonía nunca dijo que estaba como invitada de Lewis, en redes sociales el rumor de que el motivo sí era él fue contundente, pues desde hace varias semanas que se les ha involucrado de forma sentimental, debido a que fueron captados en dos citas tras el Gran Premio de Miami y ahora con el GP en Barcelona, debido a que unas horas después circuló una imagen de ambos con otros amigos en un restaurante.

Shakira con Hamilton y amigos. Internet

La mencionada imagen se viralizó en todas las redes sociales y ha afianzado aún más los señalamientos de que estarían juntos como pareja o que estarían intentando serlo, sin embargo, hasta el momento ninguno ha salido a confirmarlo. Pero, el hecho de que aún no sea nada oficial y que los involucrados no hablen al respecto, no habría evitado que Piqué se haya formado su propia opinión con respecto a la relación de su expareja y madre de sus dos hijos.

Dicha opinión sería negativa, o al menos eso aseguran muchos, debido a que durante uno de los programas de la Kings League, donde es común la participación del español, en la visita del exfutbolista Kun Agüero, se le cuestionó si es que: "¿apoyas a un piloto inglés?", haciendo referencia a Hamilton, a lo que este dijo que sí, que era el "número uno" y se consideraba "fan de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿cuál es el problema?", haciendo reír a los presentes.

La risa se dice es debido a que este estaría furioso por la relación que ahora mantendría con la cantante de Te Felicito, pues al ser nombrado el inglés, el español molestó trató de desviar el tema y dijo: "Ya está, es fan de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?", y quiso cambiar la conversación, tensando un poco su ambiente entre sus colegas que al parecer notaron la inconformidad y siguieron con otros temas.

Fuente: Tribuna del Yaqui