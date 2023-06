Toño Mauri vuelve a salvar su vida; el actor de Televisa supera al Covid-19 por tercera ocasión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor Toño Mauri, quien ha participado en entrañables proyectos de Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que esta tarde de miércoles compartió una importante noticia sobre su salud. El también actor y productor anunció en sus redes sociales que afortunadamente había superado el Covid-19 de forma satisfactoria luego de haber resultado contagiado por tercera ocasión.

El padre de la cantante Carla Mauri había anunciado el jueves pasado que por tercera ocasión estaba contagiado de coronavirus, sin embargo, ahora reveló que está libre de la enfermedad. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el actor exgalán de melodramas de San Ángel mostró una prueba de Covid-19 con la leyenda: "NEGATIVO!!!", junto a tres emoticones de las palmas de la mano unidas.

Toño confirma que ya dio negativo a Covid-19

Como se recordará, en días anteriores Mauri confesó sentirse atemorizado tras haber contraído nuevamente dicho virus, sobre todo por las complicaciones que le puede generar esta enfermedad tras su doble trasplante de pulmón: "Estoy asustado, un poquito asustado por la condición que me toca a mí, por el tema del trasplante e inmunodepresores, de alguna forma me preocupa más que cualquier cosa", expresó en entrevista con el programa Despierta América.

Asimismo, el cantante del desaparecido grupo Fresas con crema declaró que este tercer contagio también le había pegado en su estado de ánimo: "Eso la verdad me deprimió mucho, porque pensaba yo que estábamos totalmente fuera de peligro, que ya no existía, y ya nos dimos cuenta que el bicho sigue por aquí, bajé la guardia, creo que me confié, ahora que toda la gente piensa que ya no hay problema, he estado en contacto con amigos y tienen Covid".

La razón por la que Toño estaba tan preocupado tras este nuevo contagio es porque en la pandemia estuvo hospitalizado más de 8 meses, tiempo en el que bajó al menos 20 kilos debido a su delicada condición. De hecho el actor de novelas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Pasión, Abrázame muy fuerte y La malquerida pasó meses en coma y se despidió de su familia varias veces porque pensó que no resistiría un día más.

Por fortuna, Mauri se recuperó luego de haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón para salvarle la vida. Cabe mencionar que el productor volvió a dar positivo a coronavirus luego de que hace algunas semanas hiciera acto de presencia en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, según información recogida por Agencia México.

Toño Mauri recordó su trasplante doble de pulmón

Fuente: Tribuna