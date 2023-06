Tras veto de Televisa y rechazo de TV Azteca, Sergio Goyri regresa a 'Hoy' con inesperada revelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su tan polémico veto de Televisa tras 30 años al aire en sus novelas y sufrir rechazo por TV Azteca ante una fuerte polémica, el reconocido y famoso villano, Sergio Goyri, recientemente regresó al programa Hoy, en donde en una entrevista en exclusiva hizo una inesperada revelación sobre su tiempo laborando en dicha empresa, recordando uno de sus mayores corajes.

Como se recordará, Goyri en el año del 2019 estuvo instalado en la polémica y en redes sociales fue tachado de ser un "racista y clasista", ya que circuló un video en redes sociales en el que llamó "pin... india" a Yalitza Aparicio, afirmando que no debía de haber sido nominada a los Oscar 2019 por su participación en el filme Roma, producida por Alfonso Cuarón, diciendo que realmente no había hecho un trabajo de actuación por solo decir "sí patroncito, no patroncito".

Y aunque Aparicio y el villano de melodramas no se pronunciaron al video después de que se viralizó, las consecuencias fueron graves para el histrión, debido a que supuestamente habría sido vetado por las altos mandos de la empresa San Ángel como castigo por los insultos hacia la reconocida celebridad que causó tanta indignación, y que cuando quiso buscar trabajo en empresas como el Ajusco o Telemundo fue rechazado por lo mismo.

Sergio Goyri. Internet

Pero ahora, después de cuatro años del tan lamentable y polémico video que puso en pausa su carrera una larga temporada, la mañana de este miércoles 7 de junio, Goyri regresó a los foros de la televisora de Emilio Azcárraga como invitado especial del matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez, dejando a más de uno sorprendido con su aparición en este.

El motivo de su presencia y que le fuera elevado el veto, es debido a que va a ser el tan temible y muy malvado villano de la nueva novela de esta, Minas de Pasión, siendo su personaje 'Rutilio Ferrer', del cual dio una breve introducción, explicando que estaba preparado para meterse en su personaje y hacer lo que siempre hacía, provocar que se enamoren de lo que es y que lo odien por lo mismo.

Ante esto, hizo una confesión inédita, que jamás había hecho y es que él antes, cuando comenzó con los antagonistas se "degastaba mucho y hacía corajes por defender al personaje, pero ahora solo los disfrutó y dejo que fluyan", afirmando que ayuda a darles un porqué de sus villanadas y no ser villano solo por serlo, pues si ese era el caso mejor solamente se presentaba e insultaba a todos sin medidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui