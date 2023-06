Acusan a Ángela Aguilar y a su familia de tratar mal a sus empleados: "Son unos mam..."

Ciudad de México.- Desde hace poco más de siete meses, la familia Aguilar ha estado en el ojo del huracán, ya fuera porque Ángela fuera presa de las críticas por declararse 25 por ciento argentina, así como también porque se dice que la familia de charros ya no llena recintos de la misma manera en la que llegaron a hacerlo en algún momento. Recientemente, una nueva polémica cayó sobre los protagonistas del Jaripeo Sin Fronteras y es que, se dice que maltratarían a sus empleados.

Como algunos recordarán, la intérprete de éxitos como Dime cómo quieres y Qué agonía, ya ha sido criticada en otras ocasiones, por su presunta falta de humildad, bandera con la cual se ha promocionado la familia desde la época de Antonio Aguilar. Todo comenzó cuando la denominada princesa del regional mexicano, fue fuertemente criticada por no agradecerle a un hombre de la tercera edad por abrirle la puerta, a quien presuntamente ignoró para dirigirse a una conferencia.

Ángela Aguilar y su familia maltratarían a sus trabajadores

Las cosas empeoraron cuando se viralizó un video de la cantante, de 19 años, burlándose de unos tenis de marca económica. Por otro lado, su propio padre, Pepe Aguilar, ya era presa de las criticas de la gente por la manera en la que luego se le llegaba a ver hablándole a sus propios hijos, por lo que varias personas en Internet solían acusarlo de maltratarlos por hablarles de manera golpeada en diversas ocasiones.

Es bajo este contexto, el periodista Alejandro Zúñiga reveló que, lo que la gente creía que la Familia Aguilar, era cierto, puesto los cantantes se creerían "la realeza de México", además explicó que tanto Ángela como Pepe y Leonardo serían muy exigentes con los hoteles en los que se hospedan durante sus giras, puesto estipulan que nadie puede dirigirse a ellos y tampoco pueden tomar su equipaje, además de su equipo de seguridad.

Por otro lado, se dice que Ángela Aguilar, su hermano y padre, suelen tener muy "malas formas" de tratar a sus trabajadores, llegando al grado de ser "insoportables". Asimismo, el comunicador declaró que, es posible que el público ya se haya percatado de la presunta verdadera personalidad de las celebridades, ya que, esto está impactando de manera negativa al número de personas que van a disfrutar de sus conciertos.

Me contaron que la familia Aguilar son lo que vemos, es decir, unos 'aones', unos insoportables, me platican que donde se hospedan piden que no les hablen, que no les toquen las maletas y que no nada, que solo los guaruras de ellos son los que se encargan de todo, tienen una pésima actitud con la gente que trabaja con ellos y siento que el público ya se dio cuenta porque ya no venden igual, tienen muchas cancelaciones y si no cancelan no llenan como que sí han percibido que son mam... se creen de la realeza de México.