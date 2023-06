Adiós 'Señorita': Tras reconciliación, Camila Cabello terminaría su relación con Shawn Mendes

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Tal parece que el reconocido cantante canadiense, Shawn Mendes, le estaría diciendo adiós Señorita a la guapa y muy querida actriz de origen cubano, Camila Cabello, pues recientemente ha salido el rumor de que ambos habrían tomado la decisión de terminar la relación después de haberse reconciliado y aparecer muy felices y acaramelados en eventos públicos importantes.

Cabello y Mendes poco antes de que se desatara la pandemia por Covid-19 anunciaron de forma oficial y con un apasionado beso, que estaban en una relación sentimental y muy enamorados, incluso cuando vino el encierro por la enfermedad, los cantantes decidieron irse a vivir juntos, sin embargo, un par de años después anunciaron que habían tomado la decisión de separarse por problemas personales y ambos continuaron su vida por separado.

Pero desde el pasado viernes 14 de abril comenzó el rumor de que regresarían, dado a que se reencontraron en el Coachella 2023, en donde se les vio pasando tiempo juntos, incluso en un momento ambos se olvidaron de su separación y de que estaban rodeados por miles de personas, ya que sin importarles que los vieran ambos se dieron un apasionado beso, que fue captado en video y con fotos por parte de aquellos que lo rodeaban.

Pero esos besos no fue lo que más enloqueció, sino porque al día siguiente salió a la luz que un reportero que estuvo presente en el masivo evento no dudó un segundo y se aproximó hacía los creadores de I Know What You Did Last Summer y les cuestionó si es que habían vuelto a estar juntos, a lo que Cabello respondió sin ningún ápice de duda que "sí", causando un gran revuelo en el que sus millones de fans se mostraron felices y emocionados.

Y ahora, a poco de que fueron vistos juntos en uno de los conciertos que Taylor Swift ofreció en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el periodista de The Sun, Simon Boyle, la pareja decidió volver a separarse, señalando que: "Se han dado cuenta de que, con toda probabilidad, era un grave error darle otra oportunidad a ciertas cosas. Al fin y al cabo eran las mismas personas que ya terminaron con ellos la primera vez y con toda la razón, después de todo".

Finalmente, señaló que una presunta amistad muy cercana a la cubana creadora de Don't Go Yet y el canadiense dijo que: "En realidad, ambos saben que, viéndolo desde el punto de vista romántico, no están hechos el uno para el otro y ahora solo quieren seguir adelante con sus vidas y sus carreras", señalando así que esta separación se estaba dando de forma definitiva y sin vuelta atrás, lo que no es del agrado de sus tan fieles fans.

Camila y Shawn. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui