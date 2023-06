Ahogado en llanto, Daniel Bisogno revela cómo se despidió de su hija cuando estaba a punto de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación debido a que la tarde de este jueves 8 de junio apareció ante las cámaras del programa Ventaneando y confesó el infierno que vivió durante su reciente hospitalización. El llamado 'Muñe' estremeció al público de TV Azteca luego de confesar llorando el mensaje que le había dado a su hija Micaela ya que pensó que no sobreviviría.

Desde la sala de su hogar, el también actor de teatro otorgó una entrevista a su jefa Pati Chapoy para hablar de cómo acabó en el área de terapia intensiva de un hospital de CDMX por problemas hepáticos. Además de admitir que llegó a pensar que estaba contagiado de VIH, Daniel contó cuáles fueron los síntomas que presentó antes de ir al médico. Sin pelos en la lengua, 'El Muñeco' dijo observó, un gran coágulo de sangre luego de ir al baño, a lo que Chapoy le respondió: "Te estabas desangrando”.

Después el famoso presentador de 50 años mencionó que los momentos posteriores fueron los más complicados en su existencia, pues tuvo que avisarle a la mamá de su hija Michaela, su exesposa Cristina Riva Palacio, que necesitaba ir al hospital y antes de ser internado en terapia intensiva tuvo que despedirse de la pequeña: "Sabía que venía algo difícil, tenía terror. En cuanto le narro mis síntomas al médico, me dijo: 'vamos a hacer las cosas bien y vamos a ingresarte a urgencias, estás sangrando por dentro'".

Daniel y su hija Micaela

Posteriormente, Daniel no pudo contener las lágrimas y ahogado en llanto narró cómo había sido la emotiva despedida que tuvo con su hija, quien, por sus 7 años de edad, no comprendía lo alarmante de la situación por la que atravesaba su padre: "Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, lo primero que pensé fue en Michaela y... tuve el tiempo de decirle: 'no quiero que nunca se te olvide que... jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como yo y... tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar", dijo con la voz cortada.

Asimismo, el presentador del Canal Azteca Uno reconoció que no ha sido fácil educar a su única descendiente y que siempre ha hecho todo pensando en ella, por lo que no dudó en dedicarle un importante mensaje antes de entrar a quirófano: "Le dije: cuando seas más grande y estés triste a la mejor te vas a reír y a decir: 'mi papá era chistoso' y que sepas que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, nada me dolería en el mundo que no volver a verte".

La abracé y le dije: 'Papito va a estar contigo siempre, pase lo que pase nunca te olvides de mí, porque donde esté jamás me voy a olvidar de ti' y la abracé", relató según la entrevista recogida por Agencia México.

Finalmente, el controversial comunicador de espectáculos se conmovió aún más al recordar cómo fue separarse de la niña mientras él ingresaba a cirugía sin tener la certeza de reencontrarse con ella: "Yo la veía a lo lejos con su muñequita como diciendo: ‘¿qué le pasa a mi papito?, ¿por qué me dice eso?’, y en ese momento entré a quirófano y vi a Michaela alejarse de mí y yo no sabía si la iba a volver a ver, tiene 7 años mi niña y yo decía: ‘¿cómo la voy a dejar sola?'", declaró dejando conmovidos a todos los televidentes del Ajusco.

Mira a partir del minuto 7

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando