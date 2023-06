Chela Lora le responde a quienes comparan a Peso Pluma con Alex Lora: "Alex es un maestro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos meses, Peso Pluma ha logrado consagrarse como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados bélicos, los cuales son conocidos por ser una corriente de la música regional mexicana y se encarga de sacar a relucir temas como violencia, drogas, armas, autos de lujo, dinero y mujeres, entre otras cosas. Dicho subgénero musical ha dado mucho de qué hablar por su temática controversial y no ha muchos cantantes les agrada, como es el caso de Paquita la del Barrio o Esperanza Esparza.

Dado a que el cantante de Bye ha logrado conseguir gran fama, al grado en el que personas de Estados Unidos escuchan su música, es natural que en más de una ocasión se le compare con otros famosos, como es el caso de Alex Lora, quienes según algunos internautas, tienen un estilo de canto bastante similar, esta situación llegó a los oídos de Celia y Chela Lora, en el momento en que ambas iban a ingresar a un evento privado.

Resulta ser que los reporteros de Hoy entrevistaron a ambas mujeres y las cuestionaron sobre si estaban o no de acuerdo con que algunas personas compraran a Peso Pluma con el cantante de Las piedras rodando se encuentran, a lo que Chela, tranquilamente, respondió que Alex es un maestro de la música, por lo que no es de extrañarse que algunos cantantes lo tomen como una influencia musical.

Asimismo, la mujer detalló que no era malo que Peso Pluma tomara como influencia el tipo de canto de Alex Lora, aunque sí aclaró que dudaba que el joven cantante, de 23 años, estuviera buscando imitar al cantante de Pobre soñador, Todo me sale mal, Parece fácil, Cuando tú no estás y Triste canción, dejando en claro que no ninguna clase de conflicto con el afamado intérprete de Ella baila sola.

Bueno yo creo que Alex Lora es un maestro, ha hecho escuela y el que adopte ciertas influencia, hay mucha influencia, en muchos músicos y no es malo. En determinado momento, digo no creo que lo quiera imitar.

Como se mencionó anteriormente, Peso Pluma es uno de los artistas más exitosos y populares del género regional mexicano, que ha logrado fusionar los corridos tumbados con el trap y el reguetón, creando un estilo único y original. Su nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, y nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Su familia tiene raíces sinaloenses y libanesas, y desde su adolescencia se interesó por la música, aprendiendo a tocar la guitarra y a componer canciones junto a su primo Roberto "Tito" Laija .

Su carrera musical comenzó en el año 2020, cuando lanzó su primer sencillo Relajado voy, que formó parte de su álbum debut Ah y qué?, bajo el sello discográfico El Cartel de los Ángeles. Ese mismo año, publicó su primer álbum en vivo Disco en Vivo, y al año siguiente, su segundo álbum de estudio Efectos Secundarios, que incluyó éxitos como Mil historias, Con dinero baila el perro y Lo que me das.

Fuentes: Tribuna