Clara Chía lloró ante las autoridades para involucrar a Shakira en la demanda contra un papparazzi

Comparta este artículo

Barcelona. España.- La tarde del pasado miércoles 7 de junio, los medios de comunicación internacionales reaccionaron con asombro debido a que la pareja conformada por el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué y su novia, la joven Clara Chía, llegaron tomados de la mano ante una corte ubicada en la capital catalana debido a que comenzó el juicio en contra del paparazzi Jordi Martin, al cual demandaron con el objetivo de conseguir una orden de restricción. Hoy el demandado dio detalles sobre cómo fue este proceso en su contra.

De acuerdo con lo expuesto por medios de comunicación españoles, el presidente de la Kings League le exigía al comunicador mantenerse alejado de ellos a una distancia de tres mil metros como mínimo debido a que argumentaban que había acoso de parte del fotógrafo; no obstante, Martin argumentó que lo único que estaba haciendo era su trabajo pues se sabe, llevaba más de una década captando momentos relacionados con Shakira y su relación con el exfutbolista, tanto que incluso él fue el primero en difundir las primeras imágenes de Clara Chía de la mano del excampeón del mundo.

Luego de haber declarado, se informó que Piqué fue el único que retiró la demanda en contra del paparazzi, al tiempo que se pidió que se mantuviera la restricción únicamente para Clara Chía quedando en mil metros de distancia alejado de la joven, la cual había argumentado ante las autoridades que el asedio del periodista la llevaba a experimentar una sensación de inseguridad angustia y sobre todo la llevaron a ella y a su pareja a alterar su forma de vida con el objetivo de escapar de la lente del periodista.

Foto: Twitter

Actualmente, el comunicador expuso en el programa El Gordo y la Flaca, para el cual es colaborador, cómo fue que se llevó acabo este proceso legal destacando que se encontraba muy sorprendido por todas las medidas de seguridad que la pareja le había exigido a las autoridades pues además de los metros de distancia pedidos como parte de la orden de alejamiento, ambos también pidieron que Jordi Martin fuera perseguido por policías para evitar que violara la distancia interpuesta.

Solicitaban protección especial para ellos, hasta 4 policías me han puesto encima mío para evitar el contacto físico con él. Piqué y Clara han decidido no verme, estaban en una sala anexa, han declarado mientras ellos salían por el pasillo a mí me metían en una sala", dijo.

La prensa internacional captó la llegada de ambos involucrados en este proceso a la corte ubicada en Barcelona. Clara Chía y Gerard Piqué no se detuvieron a responder cuestionamientos, mientras que Jordi Martin expuso estaba tranquilo pues al final él estaba consciente de que realizaba su trabajo. Sin embargo, los detalles expuestos por el paparazzi dejaron a toda la audiencia con el 'ojo cuadrado' pues al parecer, la nueva novia del exfutbolista profesional no sólo argumentó experimentar angustia por el acedio, sino que además se puso a llorar delante de las autoridades argumentando que ella era la única víctima de todo este asunto mediático.

El periodista Jordi Martín da detalles del juicio con Gerard Piqué.

"Clara Chía montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ya es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper, las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, barbaridades que el ministerio fiscal no se lo ha permitido, y no se lo ha tenido en cuenta, le ha dicho 'señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín' (...) como ha dicho el juez este tipo de tonterías aquí no se juzgan en el juzgado de lo penal", narró el demandado ante las cámaras de televisión.

Por si fuera poco, el paparazzi argumentó que Gerard Piqué también tomó una postura de víctima en esta situación pues le dijo a las autoridades de Barcelona, que el fotógrafo en algunas ocasiones le había echado la culpa de haber roto una relación de 12 años con la originaria de Barranquilla, postura por la cual Martin a modo de burla, le pidió al exjugador de 36 años de edad madurar pues esta no era una postura adecuada para un juicio referente a una demanda por acoso.

El juez me dijo 'señor Jordi, ¿usted cree que Clara está utilizándolo a usted para atacar a la otra parte?', en referencia a Shakira y yo dije 'pues claramente sí'. Clara no puede ir de victimismo, con ese victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio", dijo el periodista.

En el pasado Gerard Piqué acusó a su ex pareja la cantante Shakira de haber sido la responsable de los problemas mentales que atravesaba su actual pareja especialmente porque en la colaboración que sacó con el productor argentino Bizarrap (BZRP), la famosa Music Session #53, hace referencia a su nueva novia y por ello la responsabilizo de incluso llegar a augurar un posible suicidio pues ante los ojos del mundo Clara era 'la villana del cuento', postura que dejaron de lado pues este miércoles fueron captados en la vía pública besándose por primera vez desde que se supo su romance.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna