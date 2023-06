Daniela Castro traiciona a Televisa tras estar presa; confirma que trabajará fuera de San Ángel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Daniela Castro sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que en un reciente encuentro con la prensa admitió que está por volver a la actuación luego de haber pasado 5 años retirada de las telenovelas debido al escándalo por un supuesto robo en una tienda de San Antonio, Texas. Sin embargo, lo que causó más revuelo fue que Dani admitió que podría dejar Televisa por primera vez.

La intérprete mexicana comenzó su carrera en la televisora de Emilio Azcárraga desde 1986 cuando formó parte del programa Cachún, cachún, ra-ra y luego su primer melodrama fue Nuevo amanecer. Con el paso del tiempo la actriz se convirtió en la villana más aclamada de San Ángel participando en novelas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte, Mi pecado y Me declaró culpable.

Desafortunadamente un escándalo manchó su carrera y tuvo que dejar de actuar por bastante tiempo. Hay que recordar que en 2018 la famosa fue acusada de robar varias prendas en tienda departamental en Texas, Estados Unidos, por lo que estuvo bajo arresto al menos 8 horas. Luego recuperó su libertad con una fianza de 800 dólares y comenzó su proceso en libertad hasta que meses después fue declarada inocente de todos los cargos.

Daniela fue detenida por un robo que no cometió

Desde hace varios meses la hija del músico Javier Castro, quien falleció el pasado 2022, ha comenzado a realizar más y más apariciones en público, lo cual ha despertado inquietud en si pronto volverá a las novelas. Hace algunas horas Daniela apareció en un evento donde platicó con diversos reporteros a que desea regresar a la actuación, pero dio a entender que aún no le ofrecen nada: "Cuando un productor te quiere en una novela, de verdad, te busca".

También criticó que en los tiempos actuales los productores elijan a su elenco en base a los números que tienen los artistas en redes sociales: "Está tremendo que las escogen por el número de seguidores y de Likes,yo la verdad es que no soy muy de redes, ni sé hacerlo bien, me ayudan mis hijas... Se me hace (mal)". Eso sí, dijo que no siente que ella haya quedado en el olvido pues siguen transmitiendo sus exitosos melodramas.

Por otro lado, Daniela Castro relató que aunque había sido fiel a Televisa en sus casi cuatro décadas de trayectoria, ahora planea tomar proyectos en otras empresas, lo que abre la posibilidad a que esté en TV Azteca por primera vez: "Yo estoy abiertísima... ya quiero regresar a trabajar y no nomás con Televisa, o sea estoy abierta a un buen proyecto, que me llene, poder transmitir a la gente un gran trabajo y tenerle ese respeto al público", dijo contundente.

