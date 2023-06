¿Estás a punto de irte de vacaciones, pero no sabes qué ropa llevar? Estos 'outfits' te ayudarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elegir los 'outfits' ideales para irte de vacaciones puede llegar a ser un dolor de cabeza, puesto debes optar por ropa ligera, pero fácil de combinar para un ambiente extremadamente caluroso, como suele ocurrir en las regiones costeras, donde los termómetros suelen alcanzar hasta los 40 grados Celsius. Si es que acaso aún no sabes qué prendas debes incluir en tu maleta, solo presta atención a la siguiente serie de sugerencias.

Vestidos blancos

Son un clásico del verano que nunca falla. Se trata de prendas frescas, versátiles y favorecen a todos los tonos de piel. Además, combinan con todo tipo de calzado y complementos, desde sandalias planas hasta alpargatas con cuña, pasando por sombreros, capazos o pañuelos. Puedes elegir modelos de estilo boho, con tejidos como el algodón, el lino, el crochet o con bordados étnicos. O también optar por diseños más minimalistas y sofisticados, con cortes rectos o asimétricos.

Conjuntos a rayas

Las rayas son otro estampado que nunca pasa de moda y que aporta un toque marinero y divertido a tus looks de verano. Puedes apostar por conjuntos de dos piezas, como un top y una falda o un pantalón corto, o por monos o jumpsuits que te faciliten la vida a la hora de vestirte. Lo ideal es que las rayas sean de colores vivos y alegres, como el amarillo, el rojo o el rosa. Y para completar el 'outfit', nada mejor que unas gafas de sol, unas sandalias cómodas y una chaqueta vaquera por si refresca.

Un atuendo playero debe llevar colores claros

Kimonos largos

Los kimonos largos son una prenda muy versátil y práctica para llevar en tus vacaciones de verano. Te sirven tanto para cubrirte del sol o del aire acondicionado como para darle un toque chic y original a tu look. Puedes llevarlos sobre el bañador cuando vayas a la playa o a la piscina, o sobre un vestido o un conjunto básico cuando salgas a pasear o a cenar. Los hay de muchos estilos y estampados, desde los más florales hasta los más geométricos, pero lo importante es que sean largos y fluidos para crear un efecto vaporoso y elegante.

Shorts vaqueros

Se trata de otro imprescindible que no puede faltar en tu maleta de verano. Son cómodos, informales y combinan con todo tipo de tops, camisetas, blusas o chaquetas. Puedes llevarlos con zapatillas deportivas para un look más casual y urbano, o con sandalias de tacón para un look más arreglado y femenino. También puedes jugar con los accesorios, como cinturones, collares o pendientes, para darle más personalidad a tu outfit. Y si quieres darle un toque diferente a tus shorts vaqueros, puedes optar por modelos con rotos, deshilachados o bordados.

Los kimonos son ideales para cubrir tu piel del sol

Caftanes

Los caftanes son una prenda muy cómoda y fresca para llevar en tus vacaciones de verano. Te permiten ir arreglada sin renunciar al confort y al movimiento. Además, tienen un aire exótico y bohemio que te hará sentir como una auténtica viajera. Puedes elegir caftanes lisos o estampados, con mangas largas o cortas, con escote en V o redondo... Lo importante es que sean amplios y ligeros para que no te den calor ni te aprieten. Y para rematar el look, puedes añadir unas sandalias planas, un sombrero de paja y un bolso bandolera.

Fuentes: Tribuna