Jaydy Michel, exesposa de Alejandro Sanz, habla sobre el inquietante mensaje del cantante

Ciudad de México.- Hace ya casi 2 semanas, Alejandro Sanz sacudió a miles de seguidores a través de sus redes sociales, después de que publicó un mensaje en donde explicó que no se encontraba bien, también destacó lo triste que estaba y le habló directamente a sus fans con depresión, a quienes les dijo que si estaban pasando por una situación similar, no estaban solos, puesto él sabía perfectamente cómo se sentían.

Esto provocó que tanto personas del medio, como la prensa comenzaran a especular sobre lo que había puesto al cantante de Amiga mía y Corazón partío en semejante estado. Días después, se supo que el famoso habría terminado su relación con su novia por 5 años, Rachel Valdés, aunque se desconocía si esa era la causa de la tristeza del amigo de Shakira. Recientemente, la exesposa de Alejandro, Jaydy Michel rompió el silencio y habló de las cosas desde su perspectiva.

Todo ocurrió en un encuentro que la modelo sostuvo con la prensa, quienes la cuestionaron sobre si era consciente sobre lo que le había estado causando aflicción a Sanz, a lo que ella directamente respondió que lo ignoraba, pero sí destacó que son cosas que cualquiera puede pasar, por lo que aseguró que el español era muy "valiente" al declarar tan abiertamente que no se encontraba pasando su mejor momento.

Yo el porqué del malestar no lo sé, sí he estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que él haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos, yo creo que eso es algo muy valiente de su parte. Mi hija le ponía el otro día ‘fuerte y valiente’, y yo creo que es así, todos pasamos por malos momentos, y el que alguien se abra y lo diga yo creo que es de agradecer.