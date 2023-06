No la perdonan: Usuarios exhiben a Danna Paola; la acusan de cancelar conciertos y no dar reembolsos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 4 de junio, varios usuarios de Instagram, comenzaron a llenar de comentarios negativos el perfil de Danna Paola, después de que la famosa cancelara su próximo concierto en Morelos, "por causas de fuerza mayor", sin embargo, la ola de enojo llegó después de que la cantante de Oye, Pablo, publicó una serie de historias en donde se le ve disfrutando de una fiesta con su novio, Alex Hoyer, el día en que presuntamente daría el show.

Si bien, la intérprete de Sodio no ha dado ninguna explicación al respecto, sí se dedicó a promocionar su próximo espectáculo de Xt4s1s tour, el cual tendría lugar en Cancún, el próximo viernes, 9 de junio; sin embargo, sus fans no la han perdonado por haber cancelado el show de Morelos y uno anterior en Veracruz, del cual, ya varios internautas se quejaron de que no ha reembolsado el dinero de los boletos.

Acusan a Danna Paola de cancelar conciertos

Recién la jornada del pasado miércoles, 7 de junio, la también embajadora de moda compartió en Instagram, un carrusel en donde se pueden ver una serie de fotografías de su espectáculo, pero la gente, lejos de recibir la noticia con emoción, se mostraron molestos y llenaron el post con una serie de comentarios negativos, los cuales van desde que ya no llena los recintos y por eso están cancelando, hasta que es poco profesional.

¿Ahí no vas a cancelar?", "Pero en Morelos nos dejaste plantados", "Nena regresen el dinero de Veracruz", "Pues ya no canceles shows mija, mejor busca recintos más pequeños y así llenas", "Siempre cancelas mija, ya retírate", Si dejaras de cancelar sería otra cosa", "¿Y en jardines? Si no te vas a presentar dile a tu equipo que ya haga el reembolso, espero y no salgas con tus payasadas de dar la fecha dentro de 1 mes", fueron algunos de los comentarios de los inconformes.

Fans de Danna Paola la destrozan en redes sociales

La gira que actualmente está dando Danna Paola, es XT4S1S Tour, misma que comenzó desde el pasado mes de noviembre, sin embargo, se ha prolongado por más tiempo del necesario, puesto desde un comienzo la cantante tuvo problemas para realizar algunas presentaciones. Como algunos ya sabrán, la intérprete de Calla tú, produjo todo el proyecto, por lo que tuvo que contactarse con algunos empresarios para poder realizarlo.

Si bien, en un primer instante parecía que todo iba viento en popa, la realidad es que las cosas comenzaron a fallar y se tuvieron que posponer algunas fechas; tiempo después, Danna Paola tuvo que cancelar otros conciertos porque le dieron fuertes crisis de ansiedad así que se retiró de los escenarios por unos meses, este hecho fue celebrado por sus fans, quienes se alegraron porque cuidara de su salud mental.

Sin embargo, todo parece indicar que la paciencia de los poco más de 34 millones de seguidores de Danna Paola ha comenzado a mermarse, puesto los comentarios negativos hacia la artista ya se prolongaron por casi 1 semana. Por ahora, parece ser que todos están pendientes sobre si se realizara el concierto de Cancún o no porque, como ya habrás notado, hay varias personas que consideran que lo cancelara 1 día antes, como lo que ocurrió en Morelos.

