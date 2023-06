'Positivo' a VIH e intubado: Daniel Bisogno revela el infierno que vivió tras estar al borde de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 8 de junio el famoso conductor Daniel Bisogno reapareció en el programa Ventaneando luego de haber estado ausente por un par de semanas debido a sus delicados problemas de salud y por primera vez contó el calvario que vivió por esta situación. El también actor mexicano detalló ante las cámaras de TV Azteca que creyó estar contagiado de VIH y sorprendió a toda la audiencia.

Pati Chapoy fue la encargada de realizar la entrevista visitando a 'El Muñeco' en su casa y durante el relato admitió que ella se llevó un fuerte susto por su reciente hospitalización: "Es un joven al que conozco desde hace 30 años, de repente me llegó la noticia que estaba en terapia intensiva, que había perdido dos litros de sangre y que lo iban a intubar, a mí el corazón se me fue al piso con el susto", dijo la longeva periodista y Dani se acercó a darle un beso, pues llegó a pensar que no la volvería a ver.

Déjame darte un beso, pensé que en una de esas ya no (te volvería a ver)", expresó él.

Después Daniel recordó que su salud empezó a deteriorarse debido a la "obsesión" que tenía con bajar de peso, pues luego de someterse a una estricta dieta pasó de pesar 125 kilos a 92. También dijo que el proceso de su divorcio con Cristina Riva Palacio no se dio "en los mejores términos" y estar alejado de su hija Micaela le pegó muy fuerte. Posteriormente el conductor relató que el año pasado empezó a tener síntomas muy fuertes: "Cuando arranqué Lagunilla mi barrio varias veces estuvo a punto de desmayarme de la debilidad".

'El Muñe' se tuvo que someter a diversos estudios luego de esta situación y fue en ese momento cuando tuvo sospechas de que podría tener VIH: "Pensaron que eran amibas pero el tratamiento fue fuerte y los estudios salieron con las defensas bajísimas...". El famoso dijo que eligió un lugar discreto para realizarle la prueba que detectaría si tenía el virus de la inmunodeficiencia humana y aquí le avisaron que era positivo a VIH: "Me dicen 'para nosotros esto es positivo'".

Me suelto llorando", admitió.

Al comentarle a su médico de cabecera esta situación, él le dijo que el lugar al que acudió no era de fiar, por lo cual le pidió acudir a otro centro hospitalario, donde nuevamente desataron sospechas de que tenía VIH pues le dijeron que la prueba se la entregarían rápido si salía negativa, pero de resultar positiva pasarían varios días en enviarle los resultados ya que harían la confirmación en Estados Unidos: "Eso quería decir que era positivo, le hablé al doctor y le dije 'dame la pastilla'".

El presentador del desaparecido programa Tempranito contó que afortunadamente solo hubo un retraso en la entrega de sus resultados pues días más tarde le notificaron que era negativo: "Se les atravesó el fin de semana y pues no tenía nada", dijo mientras que Chapoy añadió: "Limpio". No obstante, ahí no terminó el infierno de Bisogno ya que en los siguientes estudios continuó saliendo con las defensas bajas, pero en la primera parte de la entrevista no contó cuál fue la razón.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneando