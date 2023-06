Shock en Televisa: Juan Collado sufriría infarto cerebral; así se encuentra esposo de Yadhira Carrillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa acaba de quedar en completo shock, pues después de que el reconocido abogado, Juan Collado, fuera operado de urgencia, se dijo que también habría padecido un pequeño infarto cerebral, del cual no tendría de que preocuparse, por lo que se aclaró cómo se encuentra de salud el esposo de la famosa actriz de novelas, Yadhira Carrillo, tras este hecho.

Como ya es bien sabido, Collado tiene varios años encarcelado bajo los cargos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y tráfico de influencias, y aunque se ha rumorado de una posible liberación en varias ocasiones, no ha logrado volver a ver su libertad y en medio de su tan angustiante situación en la prisión, el polémico abogado lamentablemente fue hospitalizado y operado de emergencia por problemas cardiovasculares.

Según los infirmes que se brindaron en un comunicado por parte del equipo del esposa de la actriz de Televisa, este fue llevado de inmediato Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México y fue operado de emergencia, tras lo que sus abogados recordaron que él tiene padecimientos como colesterol alto, hipertensión y demás, destacando que en la cárcel se agravaron ante la falta de atención.

Junto a estas declaraciones, en el comunicado se reveló que el problema que le fue diagnosticó es que padece de angina, de hipertensión arterial sistemática y una enfermedad coronaria trivascular, lo que ocasionaría que este sufriera su problema médico y aparentemente tuvo un indicio de infarto cerebral por este mismo motivo, lo que ha despertado la preocupación de varios de los seguidores del caso.

Ante este hecho, la famosa presentadora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, al hablar sobre el caso del abogado, señaló que ella ya estuvo en una situación similar hace años, por eso entendía a lo que los médicos estaban haciendo referencia, siendo ella que por este accidente cardiovascular, pudo haber tenido un tipo de derrame cerebral también, aunque uno del que aparentemente no deberían de preocuparse.

Cabe mencionar que pese a lo delicado de su situación, el exesposo de Lety Calderón se encuentra bajo estricta vigilancia médica, pero de regreso en el Reclusorio Norte, pues al parecer su vida no corre peligro alguno y no es necesario que se encuentre en el nosocomio por más tiempo. Hasta el momento Yadhira o Calderón no han salido para dar declaraciones al respecto, pero se espera que pronto hablen ante la prensa.

