Tras estar preso y veto de Televisa, Kalimba confiesa duras enfermedades; toma medicina a diario

Ciudad de México.- El talentoso actor y cantante Kalimba abrió su corazón como nunca antes pues en un reciente encuentro con la prensa confesó las difíciles enfermedades que padece y dejó sin palabras a sus seguidores al reconocer que tiene que tomar medicamento a diario. El vocalista del exitoso grupo OV7 ha vivido complicados momentos a lo largo de toda su carrera, la cual comenzó cuando era apenas un niño.

Durante su entrevista con reporteros del programa Hoy, el intérprete de canciones como Tocando fondo habló de la depresión que ha padecido en los últimos años, destacando que para salir adelante ha tenido que medicarse y realizar algunas acciones para motivarse: "Lo primero es: repite acciones que te traigan alegría, repite cosas que te den un propósito. Dios definitivamente es la base de mi vida, entonces yo siempre voy a hablar de él", expresó.

Acto seguido, el actor de las telenovelas Carrusel de las Américas, Clase 406, Locura de amor y La fea más bella detalló cuáles fueron los padecimientos que lo llevaron a recurrir a la medicina: "Una muy importante es cuidar la mente, yo me medico, hace dos años y medio estoy medicado, todos los días tengo bipolaridad en segundo grado y epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo", expresó Kalimba.

Posteriormente, el hermano de M'Balia Marichal relató cuándo comenzó a medicarse para contrarrestar los efectos de sus enfermedades: "Yo tengo medicamento hace dos años y medio todos los días y lo cuido y hago este tipo de cosas y repito este tipo de cosas y la verdad han sido maravillosas para mí", relató el también intérprete de musicales como José el soñador y Vaselina.

Finalmente, el cantante manifestó que una de las cosas que detonó su trastorno fue convertirse una figura pública desde los 3 años; desde muy pequeño conoció el estrés que esto implicaba, pues era un trabajo que hacía las 24 horas, los siete días de la semana: "Yo fui muy solitario mucho tiempo porque empecé a hacer televisión desde chiquito, entonces me acostumbré a estar solo y a veces no pedir ayuda porque la frase de esta industria es 'el show debe continuar'".

Pero de repente alguien vino y me dijo ‘no, eso no es cierto, el show a veces tiene que parar que tú estés bien, tú eres más importante que el show’, y cuando alguien vino y me enseñó eso, cambió mi perspectiva", concluyó.