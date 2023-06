Tras retiro de Televisa, Andrés Bonfiglio llega a 'VLA' y se sincera sobre herencia de Mariana Levy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El retirado actor y cantante Andrés Bonfiglio, quien se volvió famoso luego de participar en diversos proyectos de Televisa, reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría platicando sobre la polémica herencia de Mariana Levy y además mostrando su apoyo a Coco Levy, quien enfrentó fuertes acusaciones hace algunos meses por presunto acoso en contra de la actriz Danna Ponce.

Ante las cámaras de TV Azteca, el famoso, quien fuera integrante que grupo musical Fresas con crema, expresó su apoyo incondicional a la familia de Talina Fernández, luego de que su hijo mayor fuera denunciado por abuso sexual, y que los hijos de la actriz estén distanciados por la herencia de su madre. Al hablar sobre el problema que existe entre María López Levy y sus medios hermanos José Emilio Fernández y Paula Fernández, el artista dijo que espera que lleguen a un acuerdo pronto.

El intérprete de novelas como Mi segunda madre y La antorcha encendida platicó que no está muy enterado de la situación, sin embargo, cree que los tres jóvenes pueden arreglar sus diferencias: "Desconozco realmente cómo esté la situación legal de todos ellos, desconozco cómo está el tema de la herencia, pero yo creo que de la mejor forma se puede solucionar, yo creo que son gente inteligente, son gente capaz y creo que la albacea tanto de María como de los chicos puede conciliar con las personas”.

Con relación a la denuncia que entabló Danna Ponce en contra Coco por presunto abuso y acoso sexual, el también director y maestro de actuación desestimó este tipo señalamientos contra el productor y aseguró que es una persona honrada: "Desconozco la verdad la situación, pero de manera personal te podría decir que no es una persona que realmente haya estado metido en ese tipo de escándalos".

Asimismo, Andrés Bonfiglio subrayó que la familia de la llamada 'Dama del buen decir' cuenta con todo su respaldo: "Evidentemente sí me dolió muchísimo la entrevista y todo lo que pasó en cuestión de Coco, pero conociéndolo, yo creo que a fin de cuentas esta persona se desdijo, no sé si en un momento dado ya quitó la denuncia, no sé realmente las cuestiones legales cómo estén, pero todo mi apoyo para Talina, sus hijos y los hijos de Mariana", remató.

Finalmente, el actor mexicano también reveló sus intenciones de volver a los escenarios con la famosa agrupación de los 80, Fresas con crema, donde compartió con la fallecida Mariana Levy: "Hace pocos días cumplimos 40 años del lanzamiento... tenemos muchos planes en puerta, nos hemos estado reuniendo para ver qué es lo que hacemos y qué es realmente lo que le podemos ofrecer al público, y pues evidentemente Mariana es parte fundamental y fue parte fundamental y es parte fundamental en nuestras vidas", detalló.

