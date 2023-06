Tras ser acusado de abuso, 'Chuponcito' es hospitalizado de urgencia; fingiría para no ir a audiencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido acusado de abuso y de acoso sexual, el famoso actor y polémico comediante, 'Chuponcito', recientemente anunció que fue hospitalizado de urgencia, aunque no específico el tipo de enfermedad que lo llevaría a una cama del nosocomio, tras lo que el abogado de la supuesta víctima aseguró en una entrevista que fingiría para no ir a su audiencia y no enfrentarlos.

Como se sabe, desde hace un par de años que José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se encuentra en medio del escándalo por temas de abuso y acoso sexual en el trabajo, debido a que primero que nadie, su exnovia, Bárbara Estrada, lo acusó de extorción y acoso sexual, pues le pedía videos íntimos, además de que la intimida y manda mensajes amenazantes, mientras que su exmánager, Karla Oaxaca, afirmó que la presionó para tener intimidad con él en más de una ocasión.

Ahora, tras un par de años de estos señalamientos, ya se tuvo un avance y se giró una orden de aprehensión en contra del comediante, además de que se realizó una audiencia para hablar del caso, en el que se hablaría del proceso que se realizara en lo que se determina su culpabilidad o inocencia, el pasado miércoles 7 de junio, sin embargo, el actor no estuvo presente y se dijo que fue debido a que lo hospitalizaron por un problemas médico sin especificar.

Ante este hecho, este jueves 8 de junio el abogado de Karla, Gerardo de la Torre, en una reciente entrevista para Sale el Sol, se mostró completamente molesto por lo sucedido, señalando que él cree que es una burla para la víctima, la autoridad y la sociedad, que siga pidiendo que se difiera la audiencia y más ahora que diga que es por hospitalización, señalando que dudaba por completo que estuviera enfermo y que solo mentía para retrasar lo inevitable.

Y al parecer no es el único que estaría dudando de la palabra del comediante, debido a que el abogado aseguró que la juez que está llevando el caso lo desestima pese a los documentos que se enviaron para conformar esto, mencionando que ella manifestó que no coincidían ciertas cosas, como el tiempo y espacio de la audiencia con lo de la imagen, por lo que la desestimó, declarando que podrían girar una orden de presentación, pero no puede hablar de la orden de aprehensión.

Finalmente, el abogado señaló en Imagen TV que considera que Chuponcito está huyendo de la situación diciendo que: "el que nada debe nada teme, debe de dar la cara como la víctima lo ha hecho", destacando que él tal vez planearía hacer que ceda al ver que no se avanza en el caso, pero advirtió que eso no pasaría, que no iban a desistir y seguirían buscando que se haga justicia en su caso.

