VIDEO: Critican a Sergio Mayer por dar una nalgada a Wendy Guevara en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de haber iniciado de manera oficial la nueva edición de La Casa de los Famosos México, un personaje ha dado de qué hablar, pues mientras todos convivían en la habitación, el excantante del grupo Garibaldi y además exdiputado Sergio Mayer, tocó sin su consentimiento a Wendy Guevara, influencer que ganara fama tras ser parte del grupo de 'Las Perdidas'. Este acto, pese a no haber causado conflictos entre ellos, sí fue motivo de controversia en redes sociales.

Los hechos sucedieron cuando los integrantes de este reality show convivían en la habitación cuando la influencer, quien además ha causado sensación entre la audiencia por ser la primer persona trans en estar en un programa de esta índole, se distrajo para limpiar la alfombra. Al estar agachada, el exmiembro de Solo Para Mujeres cuestionaba si los atributos de Guevara eran reales o no, por lo que al verla de espaldas, se acerca a ella para darle una nalgada, acto que la toma por sorpresa no solo a ella, sino también al resto de los participantes que presenciaron los hechos.

"Es que no sé si son reales o de mentira (…) Oye me volteo y veo tremenda cara sonriéndome… Hay testigos, me provocó ¿sí o no?", dice.

Foto: Twitter

Pese a las risas, de inmediato todos comienzan a debatir el tema, a lo que Mayer insiste en que él no había hecho nada pues fue la misma Wendy la que lo había provocado con la pose que tenía para limpiar el lugar que comparten todos. Por su parte, Emilio Osorio, Nicola Porcella y hasta Poncho De Nigris comienzan a reír y hasta señalan que el exGaribaldi también había aprovechado para tocarle los genitales; sin embargo, todo fue a modo de broma.

Eso es acoso, Sergio, qué pende…”", dice Wendy Guevara de inmediato.

Internautas, quienes además hicieron a La Casa de Los Famosos tenencia debido a que se trató de la primer noche de nominación, reaccionaron a que aun con que Wendy no mostrara descontento, se trataba de una acoso hacia su parte, pues la influencer no le había permitido tocarla aun cuando debatieran sobre si sus atributos eran reales o no, tema que solo a Sergio Mayer le interesaba ya que nadie más se hizo tales cuestionamientos.

Si Wendy no dio permiso no está bien"; "Yo que Wendy le doy tremenda bofetada a ese idiota, cómo se atreve a faltarle al respeto"; "¿Eso no es acoso?"; "Me parece una falta de respeto y luego cuando dice 'me provocó' quién se creía", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Foto: Twitter

Al debate también se sumó el conductor de televisión René Franco quien, sin la necesidad de poner de qué lado estaba, solo sugirió a la audiencia buscar a qué se refiere le término "homosexualidad reprimida", todo en referencia al actuar del exlegislador en contra de 'La perdida' quien siguió limpiando su espacio pese al momento y claro, en todo momento mantuvo su sentido del humor. "Mañana ya viendo el programa: 'Sergio Mayer nalguea a la trans'", dice Wendy entre risas.

Busquen 'homosexualidad reprimida' en el diccionario de términos…", escribió Franco.

Captura de pantalla

Al causar intriga entre sus seguidores, muchos resaltaron que el término al que el también locutor de radio se refiere es cuando una persona es consciente de ser homosexual pero no lo manifiesta de manera abierta, es decir, a menudo el individuo duda de sus pensamientos o gustos y por ende, se oculta con acciones de este tipo hasta no hablarlo de manera abierta. Con ello, sugirió que mientras Wendy Guevara se ha dicha abiertamente homosexual, Sergio Mayer todavía no se atreve a salir del clóset. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento de parte de los integrantes de La Casa de los Famosos por esta nalgada que sigue causando polémica.

Fuente: Tribuna