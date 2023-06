¿Chapoy la perdonó? Tras estar en Televisa, Atala Sarmiento vuelve a 'Ventaneando' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Atala Sarmiento dejó sin palabras al público de TV Azteca debido a que la tarde de este viernes 9 de junio hizo una sorpresiva aparición en el programa Ventaneando, del cual salió desde el año 2018 luego de tener supuestos pleitos con Pati Chapoy. La reconocida periodista mexicana llegó a la emisión de espectáculos para compartir una fuerte noticia que dejó sin palabras a la audiencia.

Como se recordará, Atala estuvo trabajando en la empresa del Ajusco durante más de 24 años pero acabó renunciando porque no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían ejecutivos. No obstante, otras versiones señalan que fue porque no le perdonaron que acudiera a Televisa a citas de trabajo. Tras dejar la televisora, la presentadora sí realizó su debut en San Ángel siendo invitada del programa Hoy y luego conduciendo Intrusos.

Finalmente el pasado 2022 la cuñada de 'La Choco' Pérez regresó al Canal Azteca Uno para conducir la primera temporada del reality Soy famoso, sácame de aquí, con lo cual se confirmó que ya le habían levantado el veto. Hace poco la propia Pati habló sobre Sarmiento y aseguró que le negaron un aumento de suelto y esto provocó su salida: "Fue a hablar con uno de los ejecutivos a pedir más sueldo y no sé qué pasó con ellos y se enfurió".

Atala Sarmiento estuvo en Televisa

Sin embargo, los rencores ya quedaron en el pasado pues este viernes 9 de junio Pati permitió que Atala llegara a su programa para que cuente el calvario que está viviendo luego de que confirmara que nuevamente está siendo víctima de extorsión porque la amenazaron con filtrar una fotografía íntima: "Es una foto que me hice en el año 2016, fue una foto súper casual que me hice en el baño, mi marido me dice '¿qué haces?' y yo le mandé una foto saliendo de la ducha", expresó desde Barcelona, España.

La también conductora de 50 años comentó que esa fotografía no tenía ninguna connotación sexual y dijo que aunque tanto ella como su esposo David Ródenas la borraron de inmediato, esta se quedó en la papelera y de ahí la tomaron sus extorsionadores: "No sé si me hackearon el teléfono". Atala también confesó que el día que comenzó la extorsión, la cual consistía en enviar dinero para evitar la publicación de la imagen, perdió las ganas de vivir:

"En ese momento fue el shock espeluznante, se me quitaron las ganas de vivir, pero mi hermano Rafa me calmó, me ayudó", declaró dejando en shock. Asimismo, la columnista destacó que recurrirá ante las autoridades correspondientes y no permitirá que ninguna persona afecte su tranquilidad por esta situación: "Mi abogado ya tiene lista la línea de la denuncia, no podemos permitir que las mujeres vivamos este tipo de violencia", expresó la presentadora de Ventaneando.

