"¿Cómo calmas a tu mente?": Galilea Montijo revela en Televisa terrible crisis emocional por esto

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, acaba de sincerarse en vivo de un programa en Televisa, revelando que pasó por una terrible crisis emocional después de que decidió divorciarse de Fernando Reina, el famoso político con el que estuvo casi 12 años y con el que tuvo un hijo, expresando que ella no entendía como podría lograr calmar su mente en esos momentos.

Como se sabe, Montijo y Reina en el año del 2011 se dieron el sí acepto entre familiares y amigos cercanos en una hermosa ceremonia, un par de años después dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común, Mateo Reina Montijo, manteniendo a simple vista una relación sana y bastante estable, hasta hace un par de meses que la propia presentadora confirmó que tuvieron una severa crisis de la que no pudieron salir.

Esto pues el pasado 10 de marzo del año en curso, la presentadora de Netas Divinas, a través de sus redes sociales lanzó un comunicado en el que confirmó que tras casi 12 años de matrimonio, tanto ella como Fernando tomaron la decisión de separarse, asegurando que esto fue por el bien de su hijo y del amor que aún se tienen, señalando que tras la pandemia del Covid-19 vivieron una severa crisis de la cual lamentablemente no lograron salir y por ello tenían varios meses de haber firmado el divorcio.

Galilea y Fernando se separaron hace meses. Internet

En ese momento, Galilea en el programa Hoy y en redes sociales se mostró muy tranquila, expresando que entre ambos todo estaba en orden, que como expareja y padres de un niño llevaban una relación sumamente sana y cercana, viendo de igual manera por los otros dos hijos de Fernando con su primer esposa, incluso hace un par de días confesó que las dos se irían con los pequeños a un viaje para celebrar su cumpleaños.

Pero ahora, durante la más reciente transmisión del programa nocturno de Unicable, Montijo se sinceró con el público y sus compañeras, revelando que por varias semanas, después de tomar la decisión de la separación, enfrentó muchos ataques de ansiedad que no la dejaban dormir, expresando que su conciencia le decía tantas cosas diferentes, que tenía toda una avalancha de emociones, destacando que es algo que no se puede controlar pues no sabe como controlar su mente.

Aunque destacó que ahora entiende muchas cosas y está mejor, en ese momento solo podía pensar que podrían estar cometiendo un terrible error, que no estaría haciendo ella lo suficiente para mantener su matrimonio, mientras que sus compañeras le expresaban que la entendían por completo y que a veces es la misma mente la que te juega chueco y lo que te tumba más que la situación en sí.

Fuente: Tribuna del Yaqui