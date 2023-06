'El Güero' Castro habla de brujería de Verónica Castro a Yolanda Andrade y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y escándalos, el reconocido y famoso productor de novelas, José Alberto 'El Güero' Castro, recientemente habló ante la prensa de la supuesta brujería de su hermana, la actriz Verónica Castro, en contra de la polémica actriz y querida presentadora, Yolanda Andrade, dejando completamente helado a todo Televisa y sus millones de fans con sus inesperadas declaraciones.

Como se recordará, en el mes de abril la vida de la presentadora de Montse y Joe estuvo a punto de acabar y sus millones de fans quedaron sumamente preocupados por Yolanda, debido a que la celebridad atravesó por una fuerte crisis de salud que la llevó a ser hospitalizada, pero, aún en medio de esta crisis los escándalos no pararon, pues muchos afirmaron que la hermana del productor antes mencionado, le hizo una brujería para dejarla así de mal.

Es por este motivo que cuando se captó al padre de Sofía Castro en una presentación, la prensa no dudo en cuestionarle sobre que pensaba respecto a que decían que su hermana provocaría la enfermedad de la también actriz con sus supuestas brujerías y malos deseos, por aparentemente quererse vengar de que haya confesado la boda secreta que hubo entre ambas, siendo la primera vez que se decía que a Verónica le gustaban las mujeres.

Verónica y Yolanda. Internet

Ante este cuestionamiento, el productor de Destilando Amor fue muy contundente al señalar que no iba a defender ni culpar a nadie, pues no iba a apoyar los chismes, señalando que: "Hay una realidad y hay una mentira y si alguien quiere hacer negocio de una mentira… lo demás no me consta ni lo sé", en tanto a la salud de Yolanda este dijo: "no sé cómo está Yolanda, si está bien qué bueno, si está mal que ojalá se recupere".

Cabe mencionar que el tema de su hermana y Andrade no fue lo único que se abordó en ese momento, sino que también el tan polémico beso que se dieron él y Mariana Seoane y que compartieron en la revista TV Notas hace un par de meses, comenzando así los rumores de que entre ellos habría algo más que una simple amistad y una relación laboral, algo que ella negó ya en repetidas ocasiones, afirmando que es soltera y no tiene compromisos.

Ahora, fue el turno del productor, el cual mencionó que: "Siempre he sido besucón, beso en la boca a las que se dejan", señalando que no son pareja, explicando que: "hacen todo un rollo de algo que fue una emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería hacer en su vida profesional, o sea, con todo el respeto del mundo, Mariana es una gran mujer, es una mujer muy linda, muy sana, pero no estoy libre, yo tengo pareja, se llama Mimi Morales", descartando una relación y que haya pasado algo más que el beso.

Fuente: Tribuna del Yaqui