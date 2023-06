'El Komander' habla sobre la polémica de los corridos tumbados; le manda mensaje a Peso Pluma

Ciudad de México.- Los corridos tumbados bélicos son una variante de los corridos tumbados, un subgénero de música regional mexicana y música urbana que surgió a principios de la década de 2020 . Este tipo de piezas musicales se caracterizan por hacer apología a las drogas y el narcotráfico, donde se realiza la mezcla de géneros musicales como el reggaetón, banda y corrido.

Además, este género hace referencia a actos violentos, intimidación y sustancias adictivas, por lo cual han sido ampliamente cuestionados por diversos artistas, autoridades escolares y hasta gobiernos como el de Cancún decidieron cancelar este tipo de música en sus localidades. A diferencia de los corridos tumbados, los corridos bélicos se enfocan más a la violencia, con letras que hablan sobre enfrentamientos armados, crimen organizado y la narcocultura.

Peso Pluma es uno de los máximos representantes de los corridos tumbados

Los corridos tumbados bélicos han tenido un gran éxito en México y en Estados Unidos, superando a otros géneros populares como el pop y el reguetón en las listas internacionales de canciones. Artistas como Peso Pluma y Natanael Cano se han convertido en las principales figuras de este movimiento musical . Sin embargo, también han enfrentado la censura y el rechazo de algunos sectores de la sociedad y de las autoridades, que consideran que este tipo de música incita a la violencia y al delito.

Si bien, este género ha tomado fuerza durante el último año, la realidad es que no se trata de algo precisamente nuevo, ya que, desde hace más de 1 década, existen algunos exponentes que tocan este tipo de temas en su música con los narcocorridos, uno de estos exponentes es Alfredo Ríos, El Komander, cuya fama llegó a estar en su auge en el año 2010 y aún a la fecha cuenta cuenta con miles de fans en México.

El Komander expresa su apoyo a Peso Pluma

Recientemente, el intérprete de temas como El taquicardio, Malditas ganas, Cuernito Armani, El papel cambio y Descansa mi amor, habló un poco acerca de la censura que él mismo ha sufrido a manos de varios gobiernos, quienes en más de una ocasión han decidió cancelar sus presentaciones, hecho que decidió tomar de la mejor manera, debido a que siempre puede presentarse en otras locaciones.

No profundizamos más, mis respetos para quien dice que si cantemos y para quien dice que no cantemos, por la razón que sea, la carrera del Komander va mucho más allá de una cancelación, es decir, lo hemos vivido hace años, si por alguna situación no nos permiten cantar acá, pues no vamos para otro lado, bendito sea Dios tenemos mucho trabajo.