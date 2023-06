Comparta este artículo

Ciudad de México.- Atrás quedaron los momentos en que tanto los conciertos como festivales de música quedaron suspendidos por la pandemia ocasionada por el Covid-19, suceso que llevó a que este tipo de eventos en vivo tuviera que pasarse al ámbito de lo digital para no perder ganancias. Con la pandemia oficialmente levantada y claro, la reactivación de la industria del entretenimiento, el pasado lunes 5 de junio se reveló el cartel completo para el Festival Corona Capital que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, evento que arrancará su reventa este viernes 9 de junio en punto de las 14:00 horas, ¿estás listo?

Algunas de las agrupaciones que figuran como principales para este festival de tres días son: Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, 30 Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers, The Black Keys, Pet Shop Boys o Noel Gallagher por mencionar algunos. Las fechas de este festival serán los días 17, 18 y 19 de noviembre del presente año y, como ya es costumbre, los boletos se venderán a través de la plataforma Ticketmaster, la cual adelantó que la preventa será con tarjetas de crédito emitidas por CitiBanamex, misma que además permitirá que los abonos, es decir, grupos de boletos para todos los días del Corona Capital, se puedan pagar a tres meses sin intereses.

Mientras se espera que la página no colapse por la alta demanda de este festival, se difundieron la noche del pasado jueves 8 de junio los precios de estos abonos, todo basta mencionar, en la primera fase de venta. Al agotarse esta, se manera automática se pondrá a la venta la fase dos y así hasta llegar a la fase cuatro, la cual será la que tenga los accesos a un valor más alto y por ende, dejará una derrama económica más elevada para los organizadores el evento y sí, porqué no decirlo, hasta la boletera pues el artista ya fijó una tarifa que se obtendrá de las primeras fases de venta.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Los precios para los abonos del Corona Capital 2023 serán para acceso General, que no incluye nada más que el ingreso al inmueble y la posibilidad de ver todos los escenarios; Comfort Pass que además incluye un lugar de descanso más lugar preferente en cada escenario y CitiBanamex Plus donde hay más comodidades, áreas para cargar dispositivos móviles y barra de alimentos y bebidas exclusivas para quienes adquieran el abono en esta sección. Los precios, a continuación te los dejamos:

General: cuatro mil 290 pesos

Comfort Pass: seis mil 435 pesos

CitiBanamex Plus: ocho mil 580 pesos

Foto: Twitter

Los precios antes mencionados no incluyen cargo por servicio además de impresión de los boletos, por lo cual los valores se pueden incrementar al momento de hacer la compra, al tiempo que la empresa informó que se podrá adquirir un máximo de seis abonos por transacción. Respecto a los precios de las siguientes fases, éstas se anunciarán mediante la plataforma de Ocesa, así como de las redes oficiales del Corona Capital. Mismo caso será para cuando se lanza la venta de boletos por día que contará con un valor diferente al expuesto anteriormente, hecho que deja la posibilidad de que muchas personas no se queden sin boleto en esta preventa.

El Corona Capital del 2023 todavía no anuncia los horarios en que se presentarán las agrupaciones que son parte de este cartel, hasta ahora la única información oficial que se tiene involucra la fecha en que los artistas se presentarán, así como el precio de los boletos en fase 1; la venta general, es decir, la que no involucra las tarjetas de crédito emitidas por el banco antes mencionado, tampoco tiene una fecha específica por lo que te sugerimos mantenerte al tanto de las redes sociales del evento si es que en tus planes esta es de ser parte de este festival.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna