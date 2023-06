Kendall Jenner da clases de moda y elegancia al llegar con este vestido a un evento en Hollywood

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La temporada de verano se encuentra a prácticamente una semana de ser inaugurada, sin embargo, los amantes de la moda son perfectamente conscientes de cuáles serán los atuendos que arrasarán en los siguientes dos meses, tal es el caso de Kendall Jenner, quien al igual que el resto de sus hermanas, es una autoridad en esta industria tan exigente y cambiante.

Resulta ser que el pasado jueves, 8 de junio, la hermana menor de Kim Kardashian y posible novia de Bad Bunny la exclusiva West Hollywood, en Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿la razón? La joven empresaria tenía que cumplir con su función como directora artística de la firma FWRD, por lo que tenía que acudir a la inauguración de una nueva boutique de la mencionada empresa. La integrante de Keeping Up With The Kardashian se aseguró de desbordar clase con su outfit.

Como se mencionó hace ya varias semanas, los vestidos asimétricos son tendencia en esta época de verano, por ello no es de extrañar que la propia Galilea Montijo haya utilizado una prenda de este estilo en la inauguración de La Casa de los Famosos; mientras que Kendall, de manera similar llevó un mini vestido de un solo hombro, el cual estuvo en auge durante la década de los años 80.

Como era de esperarse, Jenner era consciente que durante la temporada de invierno y comienzos de la de primavera, diversas casas de moda estaban preparando a la gente para el regreso triunfal de los vestidos asimétricos, hecho que se vio con compañías como Chanel, Saint Laurent, Coperni y Courréges, mismas que utilizaron prendas de un solo hombro, tal y como se vio a la propia Kendall hacer hace una noche.

¿Qué son los vestidos asimétricos?

Los vestidos asimétricos son aquellos que tienen un corte irregular en diversas zonas de la prenda, ya sea en el: escote, la cintura, el bajo o las mangas. Estos diseños crean un efecto visual de dinamismo, rompiendo con la simetría tradicional de la moda, motivo por el que se trata de una vestimenta bastante original. Este tipo de atuendos son tendencia esta temporada de verano 2023 por varias razones:

- Son versátiles y se adaptan a diferentes ocasiones y estilos. Puedes llevar un vestido asimétrico con unas sandalias planas para un look casual, o con unos tacones y unos accesorios para un look más elegante. También puedes combinarlos con chaquetas, cinturones o sombreros para crear contrastes interesantes.

- Son favorecedores y resaltan las curvas del cuerpo. Los vestidos asimétricos pueden crear ilusiones ópticas que alargan las piernas, estilizan la cintura o realzan el busto. Además, al tener cortes diferentes en cada lado, pueden disimular algunas zonas que no te gusten tanto o potenciar otras que quieras destacar.

- Son divertidos y expresivos. Los vestidos asimétricos te permiten jugar con los colores, las texturas y los estampados. Puedes elegir un vestido asimétrico de un solo color para un efecto minimalista, o de varios colores para un efecto más llamativo. También puedes optar por un vestido asimétrico con algún detalle como volantes, flecos o bordados para darle más personalidad.

Fuentes: Tribuna