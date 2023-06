"Los dos nos dabámos": Actor de Televisa confirma proveerle sustancias ilícitas a Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y polémico presentador de TV, Benito Castro, recientemente no tuvo pelos en la lengua al momento de en una entrevista con Sale el Sol salir a confirmar que le proveía de sustancias ilícitas al hoy difunto comediante y tan recordado presentador, Paco Stanley, señalando que los dos se daban drogas mutuamente y viajaban juntos, impactando con sus fuertes revelaciones.

Como se sabe, el pasado martes 6 de junio se estrenó el documental El Show: Crónica de un Asesinato, que habla sobre el homicidio de Paco en el año de 1999, mismo que ha levantado un gran revuelo, pues se han tocado temas delicados y polémicos, como lo era el que consumía sustancias ilícitas y que incluso estas lo habrían metido en más de un problema grave por no saberse medir al estar "tan arriba".

Ante este hecho, se han buscado declaraciones externas del documental a personalidades que fueron cercanos al presentador, como lo fue Benito, el cual para las cámara de Imagen TV no tuvo ningún remordimiento al confirmar que: "Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije, 'no, yo le daba a él', o sea, el que la traía era yo. No nada más era cocaína, también era marihuana, y tragaba alcohol como contratado".

Tras esto, aclaró que pese a las adicciones que podrían tener, en realidad desechaba la idea de que ese fuera el problema como mencionaron por ahí, señalando declarando: "mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años que nada de nada. Es más, cuando murió Paco Stanley, yo ya no consumía cocaína", dejando a más de uno sorprendido al mencionar que siempre estuvieron juntos en los viajes.

Pero eso no fue todo, debido a que expresó sin pelos en la lengua que aunque él era el principal proveedor del padre de Paul Stanley, de vez en cuando Paco le daba también, señalando que: "¡No se la daba, nos la dábamos mutuamente! Así son los amigos macizos. Los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando, nunca nadie se da un pase solo. Siempre va con alguien, con algún amigo. Balconear a amigos, no le voy a decir quién".

Finalmente, abriendo su corazón y demostrándose completamente devastado, Castro mencionó que: "Sigo lamentando, hasta el fondo de mi alma, esta triste tragedia. Extraño a Paco. Muchas veces me he despertado pensando en él diciendo, 'si estuviera mi amigo, no tendría yo bronca de ninguna especie'", destacando que no importaba cuantos años más le quedaran de vida, él siempre seguiría extrañando a su gran amigo.

