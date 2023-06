A 3 meses de su divorcio, Tania Rincón se abre al amor pero asegura: "No le busco papá a mis hijos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Tania Rincón de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa y de todo el público de Televisa pues habló de temas del amor luego de que hace tres meses anunciara su divorcio de Daniel Pérez. Como se recordará, apenas el pasado mes de febrero la exintegrante de TV Azteca explicó que había finalizado su relación sentimental con el padre de sus hijos luego de 11 años de matrimonio.

Hace algunas horas la originaria de La Piedad, Michoacán, fue captada llegando a un evento público donde sería madrina de Andrea Escalona por su participación en una obra y lo primero que hizo fue platicar con diversos reporteros. De forma contundente, Tania explicó que se lleva increíble con su compañera del programa Hoy pese a que hace algunos años se especuló que había una fuerte rivalidad entre ellas.

Tania le dijo a los miembros de la prensa que desde que Andreita se convirtió en mamá se hicieron más unidas: "Hemos hecho una relación de alguna manera más cercana, el hecho de que se convirtiera en mamá nos unió más, mi admiración completa porque no para de trabajar". Asimismo, la presentadora resaltó que ella ya no volverá a ser madre debido a que no tiene matriz y explicó que aunque no tiene mucho tiempo libre, sí se ha dado oportunidades para conocer nueva gente ahora que está soltera.

Cuando le cuestionaron si había tiempo para su vida personal, Rincón reaccionó con una carcajada y expresó: "No tanto, vengo sola jaja". Posteriormente le preguntaron si al igual que Galilea Montijo, quien está saliendo con un modelo español luego de su divorcio, ella también tiene algún pretendiente: "Pues sí, yo creo que de alguna manera está padrísimo que podamos rehacer nuestra vida, encontrar a alguien que quiera compartir con nosotros".

Tania y su exesposo, Daniel Pérez

Sin embargo, la exconductora del matutino Venga la Alegría comentó que no le parece que la tenga fácil para encontrar nueva pareja debido a que su tiempo está enfocado casi al 100 por ciento en Amelia y Patricio: "No es tan fácil, voy a hablar por mí, es un paquete, tengo dos hijos, no es que les esté buscando papá a mis hijos, busco una pareja para mí", expresó la también exreina de belleza de 36 años.

Después la aclamada estrella de Televisa hizo énfasis en que no está "buscando" un nuevo noviazgo, pues destacó que se siente plena con la mujer que es actualmente: "Estoy muy bien, estoy contenta, como otra vez entendiendo, reagrupándome y entendiendo cómo es esta nueva realidad, pero estoy abierta al amor". Finalmente, Tania Rincón dijo que el próximo domingo se reunirá con su exesposo para celebrar por adelantado el Día del Padre.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes