Mónica Naranjo rompe el silencio; aclara si Miguel Bose perdió la voz y se encuentra en depresión

Madrid, España.- Todo parece indicar que los cantantes que provienen de España, no han hecho más que alarmar a sus fans durante los últimos meses, tal es el caso de Enrique y Julio Iglesias, quienes se creían estaban sumamente enfermos, así como lo sucedido con Alejandro Sanz hace casi 2 semanas, después de que publicó un inquietante mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, donde destapó que estaba padeciendo una depresión.

Casi de manera paralela se soltaron los rumores de que el afamado cantante, Miguel Bosé había perdido la voz, pero no solo eso, ya que, al igual que el intérprete de Amiga mía, estaría padeciendo una fuerte depresión, hecho que fue aclarado en días recientes por Mónica Naranjo, quien decidió echar por tierra todas las especulaciones y aclarar de una vez por todas si tenía algún tipo de problema anímico.

Como algunos recordarán, hace algunas semanas, Naranjo versionó el tema Si tú no vuelves, el cual es uno de los temas insignia de Bosé, el cual incluyó en su disco del año 1993, Bajo el signo de Caín, durante un programa de televisión, por lo que, sí había alguien que era consciente de la actual situación de Miguel era solamente ella. Según información de la intérprete, las especulaciones de la prensa no podrían estar más lejos de la realidad.

De acuerdo con palabras de Mónica Naranjo, el intérprete de Amante bandido, estaría viviendo una de las mejores etapas de su vida, destacando el hecho de que está pasando por los "años más felices", hecho que pudo notar gracias a los últimos meses que han estado trabajando juntos. Otra de las especulaciones que estaban sumamente vigentes, alrededor de Bosé, era que el cantante había perdido la voz o que padecía depresión, cosa que tampoco resultó ser cierta.

Miguel no tiene ninguna depresión de ningún tipo, Miguel está estupendo, Miguel está ahora mismo, no sé si viste que ya empezó a cantar, y está cantando divinamente, yo aprovecharía esta rueda de prensa para por favor decir que ni está enfermo, ni está depresivo, está súper feliz.

Cabe señalar que, durante dicho encuentro, la prensa no solo se centró en el estado actual de Bosé, ya que, también hablaron sobre el radical cambio de look de la propia Mónica Naranjo, haciendo especial énfasis en que se cortó su melena, la cual luce actualmente con un tono rubio, a lo que respondió que "necesitaba un cambio drástico", puesto ya llevaba mucho tiempo con el mismo aspecto.

Por otro lado, Naranjo detalló el hecho de que ella disfrutaba cambiar constantemente su 'look', calificándose como una persona "muy inquieta en cuanto a la imagen". Para concluir su charla, Mónica aprovechó la presencia de las cámaras para solicitarle a la gente que "no hagan caso" de cosas que no sean "buenas", de lo contrario, lo único que harán será incrementar la toxicidad entre las personas.

Fuentes: Tribuna