Paul Stanley revive asesinato de Paco Stanley y conmueve a Televisa al hablar del infierno que vivió

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Paco Stanley no ha dejado de acaparar los titulares del espectáculo mexicano debido a que se cumplieron 24 años de su inesperado fallecimiento. Recientemente su hijo menor, el presentador Paul Stanley, dejó conmovido a todo el público de Televisa pues abrió su corazón y contó el infierno que vivió al perder a su padre cuando apenas era un adolescente de 14 años.

Como se sabe, el presentador de TV Azteca perdió la vida en 1999 tras ser víctima de un atentado armado a la salida de un conocido restaurante en la Ciudad de México y surgieron muchas especulaciones alrededor de su terrible asesinato. Hace algunas horas 'Poly' se sinceró ante las cámaras del programa La Casa de los Famosos, donde es participante, y reveló lo mal que la pasó luego de enterarse que su papá estaba muerto.

De forma contundente, el conductor del matutino Hoy aseguró que la depresión que ahora sufre se desencadenó desde la partida del presentador de programas como ¡Pácatelas! y Una tras otra: "Después de la muerte de mi papá comenzó, desde luego, la depresión, no lo entendía porque un niño de 14 años no entiendes los duelos, yo tenía que ser fuerte por mi mamá", dijo ante sus compañeras habitantes Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Wendy Guevara.

Paul y el fallecido Paco Stanley

Asimismo el actor de telenovelas como Soy tu dueña, Camaleones, Un refugio para el amor y Mi querida herencia dejó sin palabras a la audiencia de la televisora pues admitió que estaba aterrorizado de que algo le pudiera suceder a él o a su familia debido a las circunstancias en que murió Paco: "Al mismo tiempo tenía miedo de que salieran a la calle y ya no regresaran, ahí empieza a trabajar la mente y te sientes triste y no sabes por qué".

Stanley, de 37 años, también reconoció que la tristeza que lo invadió en aquel momento se convirtió en "ansiedad" y dijo que actualmente además de acudir a terapia, otra forma de sentirse mejor es trabajar en la televisión: "Yo creo que lo más sanador hasta ahorita, a parte de mi terapia, es mi trabajo, se me olvidan mis tristezas, por todo lo que he pasado, es catártico pero para bien he", expresó dejando conmovido al público.

Tras escuchar las declaraciones de Paul, el panelista de LCDLF, Gustavo Adolfo Infante, recordó que el suceso de la muerte de Paco Stanley fue histórico y muy difícil, por lo que puede sentir empatía por lo que sintió su hijo menor al tenerse que despedirse de él: "Fue un evento traumático para el país, ahora me imagino lo que ha de haber sentido Paul que era un chavito que nadie conocíamos, lo sentí humano y vulnerable, es el que más se parece a su papá".

