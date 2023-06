¿Sí traicionó a Bisogno? Raquel Bigorra al fin revela si sacó del clóset al conductor de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras tantos años de rumores y dimes y diretes, la famosa presentadora y polémica cantante, Raquel Bigorra, acaba de decidir finalmente romper el silencio sobre su presunta traición a Daniel Bisogno, sincerándose por completo al momento de revelar si sacó del clóset al reconocido conductor de Ventaneando, diciendo si es que fue la autora detrás de lo publicado en TV Notas en ese momento.

Como se sabe, Bigorra saltó a la fama dentro de la empresa del Ajusco al formar parte por casi una década de Venga la Alegría, pero pese a tantos años siendo constante y con la camiseta de la empresa bien puesta, se dice que los altos mandos la vetaron por meterse en terribles problemas con Bisogno, lo que se dijo que llevó a que Pati Chapoy ordenara su veto inmediato de la televisora, que al día de hoy permanece intacto, pues no ha regresado ni por error.

La lamentable situación ocurrió en el año del 2019, cuando la revista TV Notas sacó un reportaje y una entrevista de una presunta amistad del presentador de Ventaneando, en la que exponían que Daniel le habría sido infiel a su esposa y madre de su única hija en varias ocasiones, pero no con mujeres, sino que con hombres que conocería por Internet o en fiestas, afirmando que él mismo le había dicho que se sentía atraído por personas de su mismo género.

Aunque la revista no mencionó nombres de su presunta fuente, Bisogno inmediatamente señaló a la presentadora cubana, pues al ser su comadre era la única que podría haber revelado ciertos detalles de su matrimonio y peleas que muy pocas personas sabían. Ahora, después de cuatro años de esta pelea y de que Raquel dijera que no hablaría del tema, durante su estadía en La Casa de los Famosos México salió a relucir el tema y le cuestionaron directamente si fueron pareja y si es que lo traicionó.

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dijo que ella no traicionó en ningún momento a Daniel, que fue él quién comenzó a decir todas esas cosas de ella y a hablar mal de ella diariamente un mes entero en el vespertino de la empresa del Ajusco, con el apoyo de sus compañeros, pero que las cosas no fueron así y ella jamás hizo nada de los que se dijo, que no lo sacó del clóset y que jamás lo presionó para hablar de algo que él no quería.

Finalmente, ella aclaró que nunca hubo un video o audios como se mencionó en medio de los rumores, afirmando que a ella jamás le importó si era o no homosexual, destacando que jamás lo vendió o lo traicionó como dijo, siendo muy contundente al expresar que en Ventaneando en ese momento se dijeron muchas cosas de ella que no son ciertas, y aunque no detalló mucho sobre lo sucedido, en un momento rompió en llanto al afirmar que fue un momento muy doloroso en su vida.

