Terror en TV Azteca: Daniel Bisogno revela entre llanto cómo volvió de la muerte; dejó de respirar

Ciudad de México.- El controversial actor y conductor Daniel Bisogno continúa conmoviendo al público de TV Azteca con sus declaraciones luego de haber estado hospitalizado una semana en estado crítico. Este viernes 9 de junio la periodista Pati Chapoy compartió otro fragmento de la entrevista que le realizó a su colaborador, quien ahora contó cómo volvió de la muerte luego de dejar de respirar en pleno quirófano.

Como se sabe, el llamado 'Muñe' acaba de vivir uno de los episodios más fuertes de su vida en cuanto a su salud, pues acabó en el área de terapia intensiva por problemas hepáticos y estuvo a punto de perder la vida. Hace unos momentos el presentador volvió a romper en llanto ante las cámaras del programa Ventaneando mientras contaba que su mayor miedo era no volver a ver a su hija Micaela: "Esta es la primera vez que yo lloro en televisión", dijo.

Daniel señaló que le era imposible no conmoverse luego de haber vivido este proceso que lo tocó "mucho" debido a que no podía dejar de pensar en su heredera de apenas 7 años mientras estaba entre la vida y la muerte: "La veía a lo lejos solita con su muñeca y desprotegida y yo dije 'no, no la voy a dejar, pase lo que pase, voy a salir de esta", dijo al recordar cuando recién estaba entrando al quirófano para su cirugía de emergencia.

El actor de la obra Lagunilla mi barrio también comentó que los doctores no podían maniobrar en su esófago debido a que estaba lleno de sangre, lo cual complicó aún más la operación: "El riesgo de que yo sedado broncoaspirara era muy gran y hubiera muerto en segundos, por eso deciden intubarme, salen con mi hermano y Cristina (Riva Palacio) y los hacen firmar sobre mi vida, sobre que cualquier cosa (podía pasar)", declaró conmovido.

Asimismo, Bisogno recordó cuáles eran las palabras de aliento que le daban los doctores cuando se encontraba entre la vida y la muerte: "Empiezo a escuchar cosas como 'vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, no aflojes". Sin embargo, la situación se puso peor cuando decidieron extubarlo: "Empezó a faltarme el aire, yo sentía que me asfixiaba, empecé a pegarle a la cama, pero lo lograron sacar, aplauden todos y fue una emoción absoluta".

Y recordó al borde del llanto, cuando se dio cuenta que estaba vivo: "Escuché al médico, al endoscopista que me dijo 'ya la libraste', las tres palabras más bonitas que he escuchado en muchos años". Finalmente, Dani explicó que le han hecho decenas de estudios para saber qué desencadenó su hemorragia extrema y entre los motivos se encuentran su baja de peso, problemas con los niveles de azúcar y algún daño hepático: "Todo parece una conjunción de las tres cosas, pero se descartó cirrosis".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno